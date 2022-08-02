 德语媒体：同时与中俄开打经济战属于不智之举 | 媒体看中国 | DW | 02.08.2022

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德语媒体：同时与中俄开打经济战属于不智之举

《明镜周刊》发表文章指出，德国一些企业过于片面地依赖于同中国之间的业务，这是不争的事实。但是限制对华贸易不符合德国的利益，“谁想撤离中国市场，伤害的只是自己”。《南德意志报》评论佩洛西的亚洲行程可能会引发危机。

对北京持批评态度的在华欧洲商会新近表态称：谁想撤离中国市场，伤害的只是自己。

对北京持批评态度的在华欧洲商会新近表态称：谁想撤离中国市场，伤害的只是自己。

（德国之声中文网）孙子兵法中说，知己知彼，百战不殆。在现代经济战中也是如此。《明镜周刊》近日发表的一篇文章中描述道：“西方很多政客显然认为，光对俄罗斯开动经济战是不够的，他们不顾一切地要对付另一个对手，开辟第二条战线——针对中国的战线。这正呼应了神圣罗马帝国著名指挥官弗伦兹贝格（Georg von Frundsberg）的座右铭：“更多敌人、更多荣誉”（Viel Feind, viel Ehr）。”

文章写道：“美国两党都要求美国在经济上与中国脱钩。欧洲各国外交部长正在考虑对中国实施新的制裁。而德国经济部长哈贝克也希望减少与中国之间的贸易。作为中国新战略的一部分，他显然正在考虑不仅对中国在德国的投资，同时对德国在中国的投资置于国家控制之下。他说，德国正‘处于一种危险的依赖状态之下’。”

“德国一些企业过于片面地依赖于同中国之间的业务，这是不争的事实。但是国家强行减少与中国的贸易，不仅会危及德国的就业，而且也是北溪2号以来送给普京的最好礼物。如果在不必要的情况下，西方强行与中国陷入额外的贸易战，那就会把北京推向莫斯科一边。这是对过去几个月来对华政策的曲解，会破坏西方目前本就已不理想的团结状态”，

“谁如果现在对同中国之间的经济往来提出质疑，那么显然他自身的麻烦还不够多。这会削弱经济，减少在与克里姆林宫之间的矛盾冲突中急需的财政收入：用来向乌克兰提供财政和武器援助、用来补贴深受通货膨胀困扰的民众、用来投资气候友好型发电厂和电网以摆脱对俄罗斯能源的依赖”，

文章指出，“限制对华贸易不符合德国的利益，在同俄罗斯的经济战战火正酣的时候就更不符合德国的利益。对北京持批评态度的在华欧洲商会新近表态称：‘谁想撤离中国市场，伤害的只是自己。’向沙特阿拉伯王储本·萨勒曼乞求石油，并希望宣布中国为全球经济的弃儿，这似乎也不合逻辑。”

文章写道：“基辛格这样经验丰富的外交政策专家就指出，西方如果同时与俄罗斯和中国为敌，是不智的做法。美国这位资深外交官说，谁把这两个国家当作一个整体，‘只会让他们走到一起’。”

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

佩洛西会不会带来需要修补的新麻烦？

《南德意志报》就美国众议院议长佩洛西是否访台一事发表评论。评论指出，佩洛西究竟会不会去台湾，华盛顿和北京都提出了这个问题。但是“白宫对这个问题不会很热心，因为美中之间的关系本来就已经很紧张。中国声称自治的台湾是其领土的一部分。美国基本上认知到这一点，但同时又采取了在中国入侵的情况下维护现状的路线，不过美国没有说清楚这意味着什么。”

评论写道：“现年82岁的佩洛西自1987年以来一直担任议员。在她漫长的职业生涯中很少吝惜自己的言辞。在中国问题上，她总是直言不讳。最近，当被问及她的旅行计划时，她先是有些出人意料地回避，但随后她说：‘对我们来说，对台湾表示支持是很重要的。’ 这立即给华盛顿制造了一个问题，这是否至少是对访问的非正式宣布？”

评论写道：“白宫的担忧是，佩洛西可能会担心，在这么多猜测之后如果她不去台湾，可能会被理解为懦弱。白宫的希望是，佩洛西证明自己的忠诚，而不是给总统带来一个新的需要修补的麻烦。”

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[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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