德语媒体：同中国打交道还有很大空间

《南德意志报》发表评论，呼吁在应对中国的问题上，德国不可效仿美国的做法：

"多年的两位数增长后，中国热过去了，氛围开始转变。中国咄咄逼人的架势让许多国家感到不安。去年10月，美国副总统彭斯有关华盛顿中国政策的讲话，像是宣示冷战的开始。"评论接着写道：

"德国不可以此为样板。在歇斯底里和过分天真之间，还存有很大的同中国打交道的空间。使用华为技术营造国家的5G网络确实要画上一个很大的问号，然而，中国不该变异成新的敌对形象。恐惧不是良师益友。"

文章认为，外界对中国的恐惧，来自中国本身：北京在全球的投资让许多国家深陷债务危机；在南中国海，中国声称对经由重要商道的大片海域拥有主权，在遭到国际仲裁法庭否决后，中国拒绝接受裁决；在上世纪九十年代经历了民主化的台湾问题上，中国国家主席习近平明确表示不放弃武统选项；而在华为财务长孟晚舟在温哥华被抓后，北京肆意逮捕了多名加拿大公民。

文章写道，"批评这样的行为是合理的。但需要的不是对峙，而是一个融入（中国）战略。中国是世界上人口最多的国家，第二大经济体。同地球变暖、各种国际危机进行的斗争中，已无法放弃同北京的合作。此外，中国是德国最大的贸易伙伴，过去几十年里，德国工业在中国投资累计数十亿欧元，也赚得了丰厚的利润。德国的经济增长取决于中国经济的成就。"

在作者看来，情况也并非糟糕透顶，"通商带来改变的战略并没有失败。中国国内很少有人对习近平主席的封闭政策感到满意，他也对自己的国人增加了打压的力度。因此，美国收紧对中国留学生的签证制度以及普遍对中国人持怀疑态度，是错误的做法。"

到深圳购买电动大轿车，够丢人的吧

《日报》对前联邦环境部长特里亭（Juergen Trittin）作了专访。以下是部分有关中国内容的节选：

德国前联邦环境部长

日报：中国为可再生能源投资巨大，仅在2017年，相关投资额就大约为1260亿美元。您为此感到高兴吗？

特里亭：对气候而言，这是一个好消息。中国人懂得了：如果继续依赖化石能源，污染环境，长此以往，会阻碍经济增长。毒化的河水，缺水以及空气污染，都给人民带来灾难。中国在可再生能源领域的投资是德国的10倍之多。

日报：德国应向中国学习?

特里亭：中国明白了，而我们还在后面蹒跚而行。柏林市交通、环保部长君特（Regine Günther）飞到深圳去订购电动大轿车，够让德国丢人的吧。深圳人口有1250万，电动大轿车的使用量全球第一 ...... 中国重视气候保护，也是出于工业政策动机。你不能对此视而不见：这里涉及到争取工业和地缘战略上的优势，同特朗普的"美国优先"没什么区别，在中国它叫做"中国2025"。

日报：提一个政治不正确的问题：一党专制在积极保护气候问题上甚至更为行之有效？

特里亭：中国看上去有贯彻政策的优势。中共领导人关闭了老旧的企业，因为它们不适合新的增长战略。从上往下，一声令下，就完成了。工作岗位不重要。但这样做却也容易在决策上失误，并产生严重后果。这样看，中国的气候成绩也是毁誉参半的。