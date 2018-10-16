 德语媒体：合理怀疑中国 但别一概而论 | 媒体看中国 | DW | 17.10.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

媒体看中国

德语媒体：合理怀疑中国 但别一概而论

欧洲的基础设施领域是否应当一刀切地杜绝中国的电信设备？德国经济的前景又会受到中美贸易战的怎样影响？周三的德语报刊评论版，关心了这些话题。

Logo von Huawei (Reuters/H. Hanschke)

欧洲的电信企业，绝大多数都在使用华为的通信基础设施。

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"只检查中国的设备，这是不够的"为题刊发评论。作者注意到，不久前，彭博社报道称，中国在一些硬件中植入了间谍芯片，此后，欧洲方面有不少人要求杜绝来自中国的网络通信设备。文章认为，这种做法并不妥当。

DW.COM

骇客科技战可能不限于从网络入手，也在硬体零件打开缺口。美媒报道中国军方透过植入晶片进行间谍任务，虽然各方否认，但在全球供应链下是否处处隐忧？ (05.10.2018)

美中贸易冲突也使宝马付出高昂代价：今年的损失预计达3亿欧元之巨：而若明年还无好转，更将损失5亿欧元。 (13.10.2018)

宝马和华晨共庆合作伙伴关系15周年。宝马有意扩大在合资企业中的领先地位，并将为此再砸下数十亿欧元。 (11.10.2018)

"我们所使用的每一种通信、数字化设备，都应该仔细检查。而若对来自中国的网络硬件设备持一概拒绝的态度，这又是错误的。如今，一些欧洲政客再次要求，杜绝来自中国的相关产品，华为、中兴等企业的产品不得用于关键的基础设施领域，从而防范中国政府的直接窥探。这种逻辑略微缺乏远见。"

"更糟糕的是，这会让我们偏离核心议题。我们必须周全地考虑，如何让我们的经济、我们的国家体制免受网络袭击、间谍行为的威胁。企业以及安全机关应该仔细检查所有的相关科技产品，不论它们来自中国、美国或者其他国家。"

"不分青红皂白地、仅以产品来源国为由，对某公司的产品持一概回绝的态度，这种做法是错误的。美国和澳大利亚已经在这么干，他们在部分领域禁止华为产品进入。这种做法可不能成为榜样，欧洲不应该去效仿。"

"要想绝对的安全，就只能杜绝数字化。核电站、供水系统等极其关键的设施，就不可以完全数字化。对于其他领域而言，也需要对数字化持有一定的合理怀疑态度，不论具体的设备来自哪个国家。对于政界以及经济界，这都应该是最高准则。"

China BMW baut neue Fabrik (picture-alliance/photoshot)

宝马在华工厂将追加投资、增加产能。

《奥格斯堡汇报》则以"德国经济的好年景已经结束"为题，刊发评论指出，德国企业的业绩尽管还不错，但是不安情绪正在上涨，这与中美贸易战有着不小的关联。

"德国商界的无比乐观情绪已经持续了太久，'迄今的一切总是能有好结局'这句莱茵地区谚语，在特朗普时代至少不再使用于经济。面对美国总统的贸易保护主义政策，一切信心都会落空。美国对中国商品加征关税，德国企业也会受到波及。比如，宝马公司如果继续将其美国工厂生产的产品输送往中国，就将承担更高的关税成本。而如果宝马将更多产能转移到中国，又很快会成为特朗普强硬政策的刀下。"

"全球经济环环相扣，因此作为上市企业的宝马公司不得不发出一份盈利降低警告。戴姆勒等其他德国上市企业也会受到相似的影响。2010年全球经济危机缓解之后，全球化的受益者们一直沉浸在利好消息之中，而特朗普的政策则让他们损失盈利和股市市值。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

外部链接

HANDELSBLATT: Nur Technik aus China überprüfen – das reicht nicht

商报

AUGSBURGER ALLGEMEINE: Die fetten Jahre für die Wirtschaft sind vorbei

奥格斯堡汇报

相关内容

America First

德语媒体：愿贸易战天长地久 16.10.2018

鹬蚌相争、渔翁得利这一说法，为何也适用于中美贸易战？中国的海外扩张，又能从当年英国的殖民史中吸取怎样的教训？周二的德语报刊评论版，关注了这些话题。

China US-Finanzminister Steven Mnuchin

美财长：贸易战不威胁世界经济 13.10.2018

正参加IMF年会的美国财长姆努钦周六表示，美中两国之间的贸易纠纷并不会对全球经济造成威胁。他认为，对北京施压，促使其进一步开放市场，对全世界都有利。美国国家安全顾问博尔顿则说，中国从国际秩序中获利的时代已经过去了。

USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg

德语媒体：全面发动冷战？还是见好就收？ 09.10.2018

美国发动对华贸易战，到底图个啥？白宫是否应该见好就收？新兴大国与既有霸主之间，是否必然会出现一场惨烈的对抗？周二出版的德语报刊评论版，关注了这些话题。

广告