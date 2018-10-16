德语媒体：合理怀疑中国 但别一概而论

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"只检查中国的设备，这是不够的"为题刊发评论。作者注意到，不久前，彭博社报道称，中国在一些硬件中植入了间谍芯片，此后，欧洲方面有不少人要求杜绝来自中国的网络通信设备。文章认为，这种做法并不妥当。

"我们所使用的每一种通信、数字化设备，都应该仔细检查。而若对来自中国的网络硬件设备持一概拒绝的态度，这又是错误的。如今，一些欧洲政客再次要求，杜绝来自中国的相关产品，华为、中兴等企业的产品不得用于关键的基础设施领域，从而防范中国政府的直接窥探。这种逻辑略微缺乏远见。"

"更糟糕的是，这会让我们偏离核心议题。我们必须周全地考虑，如何让我们的经济、我们的国家体制免受网络袭击、间谍行为的威胁。企业以及安全机关应该仔细检查所有的相关科技产品，不论它们来自中国、美国或者其他国家。"

"不分青红皂白地、仅以产品来源国为由，对某公司的产品持一概回绝的态度，这种做法是错误的。美国和澳大利亚已经在这么干，他们在部分领域禁止华为产品进入。这种做法可不能成为榜样，欧洲不应该去效仿。"

"要想绝对的安全，就只能杜绝数字化。核电站、供水系统等极其关键的设施，就不可以完全数字化。对于其他领域而言，也需要对数字化持有一定的合理怀疑态度，不论具体的设备来自哪个国家。对于政界以及经济界，这都应该是最高准则。"

《奥格斯堡汇报》则以"德国经济的好年景已经结束"为题，刊发评论指出，德国企业的业绩尽管还不错，但是不安情绪正在上涨，这与中美贸易战有着不小的关联。

"德国商界的无比乐观情绪已经持续了太久，'迄今的一切总是能有好结局'这句莱茵地区谚语，在特朗普时代至少不再使用于经济。面对美国总统的贸易保护主义政策，一切信心都会落空。美国对中国商品加征关税，德国企业也会受到波及。比如，宝马公司如果继续将其美国工厂生产的产品输送往中国，就将承担更高的关税成本。而如果宝马将更多产能转移到中国，又很快会成为特朗普强硬政策的刀下。"

"全球经济环环相扣，因此作为上市企业的宝马公司不得不发出一份盈利降低警告。戴姆勒等其他德国上市企业也会受到相似的影响。2010年全球经济危机缓解之后，全球化的受益者们一直沉浸在利好消息之中，而特朗普的政策则让他们损失盈利和股市市值。"

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