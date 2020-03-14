 德语媒体：合作再艰难 总好过相互毁灭 | 媒体看中国 | DW | 24.08.2020

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德语媒体：合作再艰难 总好过相互毁灭

《商报》认为，阿里巴巴旗下蚂蚁金服的上市注定将笼罩在中美脱钩的阴影之下。《经济周刊》则刊登了一篇客席评论，认为在竞争激烈的高科技领域，美国依然应当开展与中国的合作。

Symbolbild I Programmcode I Android I Internet I Technologie (Imago Images/Panthermedia/Kentoh)

人工智能是至关重要的未来科技领域

(德国之声中文网) 最新一期的《经济周刊》以"北京痛击华盛顿"为题，刊登了由谷歌前总裁施密特(Eric Schmidt)以及哈佛大学知名政治学教授阿利森(Graham Allison)联名撰写的客席评论。文章指出，中国的人工智能行业凭借人口规模、隐私保护偏弱、战略意志坚定等优势，实现了对美国的赶超。作者呼吁，美国现在必须要坚持开放与合作，对中国的人工智能挑战做出机智的回应。

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中国科技巨头腾讯计划打造一个"以人为本、以环境为本"的"智慧城市"。该项目的设计者周三表示，这一模型可能在疫情后应用在其他城市的发展上。不过在中国使用人工智能等技术，也引起人们对数据隐私和监控问题的担忧。

澳大利亚战略政策研究所本周发布了一篇报告指出，北京正在打造一张遍布全球的大数据收集网络，并且积极与本国企业以及外国高校等机构展开合作。研究者警告说，西方国家使用中国科技，很可能导致不得不接受中国的价值观。

21世纪的军备竞赛，可能主要是一场关于军事领域人工智能技术的竞争。在这个领域，美国是否仍具有绝对话语权，还是中国和俄罗斯已经抢占先机？

文章警告说，新冠疫情期间，中国出台的一系列防疫措施已经表明，中国在人工智能领域可能已经部分超越了美国；暂且撇开各类隐私疑虑、人权问题不谈，中国凭借大数据和人工智能，确实在防疫领域超过了美国。作者问道："中国是否会凭借规模优势、数据保护偏弱、掌控一切的欲望而赢得人工智能竞赛？"

"中国有着4倍于美国的人口，其人工智能产品自然也就拥有全球最大的本土市场。中国有着最大规模的数据以及最高数量的计算机科学家。中国政府已经将人工智能定为优先发展的行业，也令不少美国人感到悲观。"

"但是，我们依然认为，美国仍旧可以在这个重要领域成功地抗衡中国。前提则是：美国必须赶紧觉醒，意识到这一挑战。"

"首先，美国要认识到，在这个攸关未来的重要领域，美国正面临一个越发强劲的对手。美国无法以量取胜，只能以智取胜。"

"在先进科技领域，起到决定性作用的是社会中最为聪明的0.00001%的人。中国可以从14多亿说中文的人群中挑选人才，而美国则可以从全球78亿人中挑选人才。这是因为美国是一个民主开放的社会。"

作者同时也呼吁，美国在与中国竞争时，仍然不应放弃展开人工智能领域的合作，因为没有任何国家能够闭门造车。"即便人工智能或者其他高科技领域的中美竞赛近似于一场零和博弈，双方依然能够共存。这固然不怎么令人愉快，但是总好过相互毁灭。"

Ant Financial | Hauptquartier der Ant Group in Hangzhou (picture-alliance/Costfoto/Long Wei)

蚂蚁金服即将在上海和香港上市

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"天价证券上市将考验投资者的神经"为题，刊文点评了阿里巴巴旗下"蚂蚁金服"的股票上市计划。作者认为，投资者对此必须要十分谨慎。

文章注意到，新冠疫情阴影下，全球多家科技企业都实现了逆势增长。"但是投资者应当谨慎地审视投资对象。毕竟，科技企业也不可能不受严重衰退的影响。更危险的因素则是不断激化的中美科技战，它有可能长久地改变IT行业巨头的竞争格局。"

"美国目前对Tiktok采取的激烈手段、对华为的断供令，很有可能引发一场大国之间的全面科技较量，并导致科技业界一分为二。对于大型科技企业的供应链，这将造成根本的威胁。"

"比如，富士康现在是苹果公司的最重要供应商。如果美中经济战、科技战进一步升级，高市值科技企业的投资者也将在长期层面上付出代价。目前，这些企业的高市值暂未受到影响，而所谓的数字化美丽新世界有可能很快就会出现丑陋的裂缝。"

"这场愈演愈烈、旨在争夺科技主宰权的斗争，蕴含着巨大的爆炸力。就目前形势来看，不论是特朗普总统还是中国领导人，都不忌惮冲突进一步升级。"

"因此，蚂蚁金服旗下的支付宝被美国市场驱逐，很有可能比预想的来得更早。投资者必须对此有所心理准备。蚂蚁金服即将上市，将考验投资者的神经。在11月的美国大选之前，局势将相当动荡，对于股市同样如此。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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