德语媒体：台积电的危险策略

台积电落户德国乍看之下是双赢局面，但德语媒体认为，多元化布局对台湾而言是一项危险策略，将使台湾的无形保护罩出现越来越多漏洞。每增加一家海外工厂，中国发动战争所需付出的代价就会相应降低。

（德国之声中文网）台积电本周在德国德累斯顿 举行了工厂动土仪式。柏林《日报》(TAZ)刊发评论 指出，乍看之下，德台经济合作是一个双赢局面，但对台湾而言，多元化是一项危险策略。

作者Fabian Kretschmer写道，台积电在德国设厂，不仅可以扩大其欧洲市场影响力并吸引专业人士，这笔交易还具有信号效应：“台湾展现出一个富有吸引力的贸易伙伴形象，并借此在政治上争取其急需的团结。”

“然而，从长远来看，台积电的多元化布局是一把双刃剑。”

文章解释道，不少专家认为，台湾在半导体市场上占据的主导地位已经形成一种经济依赖性，这也对中国解放军产生了威慑作用，因为入侵台湾会对其自身经济造成巨大损害。作者认为，台积电将生产转移至欧美日等国，将使台湾的“防护罩”出现漏洞：

“随着台积电愈发频繁将生产转移至其他国家，甚至迫于国际压力不得不迁往其他国家，台湾的无形保护罩就会出现越来越多漏洞。因此，出于自身利益，台湾必须维持这种西方出于经济原因希望避免的依赖。换句话说，每增加一家海外工厂，中国发动战争所需付出的代价就会相应降低。”

打造欧洲芯片自主未来 台积电德国厂动工 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

正访问亚太地区并参加多项联合军演的两艘德国海军军舰可能在9月穿越台湾海峡。据路透社报道，舰长仍在等待柏林对航线下达指示。《柏林报》发表文章“西太平洋的剑拔弩张” 写道：“目前还不清楚德国军舰将于 9 月从东侧（即无争议的国际水域）通过台湾，还是向西通过台湾海峡。仅仅是对这这样一次通行的讨论，就显示出德国政府在面对中国经济和军事崛起时感受到多大的挑战。”

鉴于中国和美国之间日益加剧的地缘政治竞争，有关台湾地位的争端日趋激烈。“这一争论也与民主国家与专制国家之间的制度性竞争有关。从支持‘武装民主国家’的立场来看，西方对台湾的支持是全球民主国家‘前置防御’的一部分。而反对的立场则认为，围绕台湾的争端主要是美国作为超级大国企图延续其在西太平洋的军事主导地位。”

文章提到，在柏林讨论是否派遣军舰穿越台湾海峡的同日，全球最大芯片代工企业台积电在德国总理肖尔茨见证下于德东展开半导体工厂建设。除德国外，台积电也正加速全球布局。

“这些项目也是对地缘政治阴云密布的一种反应。随着世界分化为西方和非西方两个阵营，一个全球化生产和贸易链时代即将终结。去风险化一词成为代表术语：新集结的力量集团尤其在关键资源领域追求自给自足。台海战争也是未来几十年的可能发生情景之一。而德国、欧洲或北约是否可能介入，如今已经成为激烈辩论的议题。辩论的核心是一个根本问题：在台湾海峡捍卫的是什么：大国利益还是德国民主？”

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