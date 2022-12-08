德语媒体："台积电"会变成"美积电"吗？

（德国之声中文网）《商报》发表报道称，美国出台的芯片法案计划斥资520亿美元，吸引各国芯片厂家在美国投资建厂，此举在台湾岛内引起了极大的不安。有人担心，台湾一旦失去芯片盾牌的保护，美国也会渐渐失去捍卫台湾的兴趣。那么，这种担忧有道理吗？这篇《台湾担心失去本土半导体工业》的报道写道：

"芯片是台湾最重要的出口产品。全球智能手机及人工智能领域使用的芯片，90%以上均来自台湾。

对美国和中国来说，台湾的芯片生产厂家扮演着至关重要的角色，失去了台湾的芯片，美中两国的高科技产业都将面临严峻的问题。在中美两大经济强国眼中，台湾在芯片工业的主导地位一直以来都是一个棘手的问题。中国率先开始投入巨资，希望打造本国的芯片工业，摆脱对进口产品的依赖。

美国前总统特朗普则后来居上，他首先禁止竞争对手中国进入美国的高科技行业，进而又发起了本土芯片攻势的倡议。特朗普的继任者拜登更是投入巨资，进一步将芯片攻势推向了极致。

台北国防安全研究院的王策仁（音）是这样对《商报》解释台湾所处尴尬境地的：'中国和美国都想将台积电拉到自己一边。因此，台湾很多人都对芯片工业的去台湾化充满了恐惧。'

而随着日本、欧盟以及韩国都在模仿中美两国，投入巨资推动本土的芯片工业，台湾人的担心也在与日俱增。日本已经成功动员台积电在日本建厂，而德国则期望台积电也会在欧洲建一家工厂。

不过，王策仁对前景总体感到乐观：'生产基地多元化的压力，对台积电来说也许是一个机遇，可以发展成拥有多个生产基地、真正意义上的跨国企业。'美国史汀生中心专家克罗宁（ Richard Cronin）也预言到，尽管担忧情绪普遍存在，但台湾本土的芯片工业并不会出现大失血的现象。克罗宁对《商报》表示:'美国永远都不可能完全替代台湾。'"

《商报》援引专家的话报道称，美国的芯片生产成本比台湾高出50%，高端芯片的研发能力也远不及台湾，因此，美国并不会对台湾本土的芯片工业构成威胁。文章最后写道：

“咨询公司 GlobalData的芯片专家波里（ Josep Bori）表示：'只要台积电把它的核心技术留在台湾，美国在智能手机、先进的图像处理器或者人工智能领域，就依然摆脱不了对台湾的依赖。'

上周，拜登总统出席了台积电亚利桑那州第二家工厂的开工仪式。这里生产的三纳米芯片将在智能手机领域扮演关键性的角色。但波里表示，到了这家工厂启用的时候，三纳米芯片早已经被超越了。

今后台积电仍将在台湾进行高端技术的研发，并会得到政府的税务优惠。来自台湾政府圈的消息称，一纳米芯片的生产线已经列入规划。"

德国教育部长明年访台？

柏林出版的《每日镜报》报道称，德国教育及科研部长、自民党籍政治家斯塔克-瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）计划在2023年春季访问台湾，这将是1997年之后首位出访台湾的德国部长级官员。迄今为止，德国教育部既没有否认，也未承认部长的访台计划。

"为了避免刺激中国，在高级官员访问台湾的问题上，总是会出现一些反对声音。不过，全球公共政策研究所主任贝内尔（ Thorsten Benner）则认为，高官访台能否成行，主要取决于台湾方面的意愿。'既然1997年的时候，德国经济部长能够访问台湾，2023年就没有理由不能成行。更何况，今天的台湾更需要德国的支持，双方在学术和经济领域的合作今天也变得更有前景。'

自民党政治家海德（Peter Heidt）周一晚间在德台协会以及清理统一社会党专制历史联邦基金会的一次活动上表示，德国政府内部在斯塔克-瓦特辛格访台计划问题上，'并不存在实际意义上的分歧'。台湾国家人权委员会主席陈菊也在此次活动上做了发言。陈菊还将在周三到访德国联邦议院人权委员会。

海德还表示，邀请台湾外交部长访问德国是可以考虑的，'我能想象，我们会对他发出邀请。'出于对中国方面的顾忌，德国政府高层以及外交部、国防部目前都同台湾没有任何联络。"

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