德语媒体：台湾需要更多支持

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称，中国在不断重申"统一祖国"的决心，但问题在于，台湾2300万民众对这样的统一缺乏兴趣。过去一年半以来，"回到祖国怀抱"的香港所发生的一切，也确实难以让台湾民众对统一产生兴趣。这篇题为《如何应对好战的中国》的评论写道：

"在台湾问题上，以习近平为首的北京领导层的态度十分坚决，毫无回旋余地，也几乎没有任何能够保全脸面的替代选项。这也使得台湾的处境变得更为危险。北京显然认为，世界各国绝不会为了一个区区小岛去同世界上第二大经济体大动干戈。一个必须承认的现实是，过去几十年当中，北京已成功地使台湾在国际政治舞台上越来越边缘化。同台湾存在正式邦交关系的国家已变得寥寥无几。现如今，有人'胆敢'称台湾为'国家'，就会引来北京的震怒。而一般来说，北京一旦震怒，各国也都会立即'道歉'。

表面上看起来，这也是中国全球影响力与日俱增的表现。然而，今年的一系列事件也同样可以被解读为北京的作为正在引发相反的效果。一段时间以来，北京的国际声誉每况愈下。新冠疫情也许是原因之一，但北京在国际舞台上耀武扬威的做派，更令许多人对中国说出了几年前还难以想象的看法。北京巧妙输出'软实力'以赢得国际好感的努力，收效极其有限。作为输出软实力的组成部分，北京发起了'一带一路'项目。该项目也确实曾引起中东欧国家的兴趣。然而，随着时间的推移，巴尔干各国和斯洛伐克对该项目的兴趣已经明显降温。因为北京要为这些国家制定行为准则，而承诺的经济实惠却迟迟得不到落实。"

评论认为，正是北京在台湾问题的强硬立场，催生了台湾最近的外交成就。立陶宛和斯洛伐克加强了同台湾的互动，国际间要求台湾加入世卫组织的呼声也越来越高涨。评论写道：

"当然，无论是立陶宛，还是斯洛伐克，其在国际舞台上影响力都较为有限。但美国对台湾的立场也比以前变得更为明确，甚至不排除必要情况下军事施援的可能性。那么德国又有何表现呢？面对专制政权，柏林的外交政策绝非英雄主义的楷模。而绿党等政党作为反对派时提出的种种诉求，在他们入主政府之后想必也会在现实政治面前大打折扣。但要求他们公开批评不公义的行为，应该并不过分。而北京威胁甚至武力攻击台湾，就是典型的不公义行为。为了避免事态发展到这一步，柏林更应当尽早发出明确的信号。

国际女子网球协会及一众网球明星纷纷发表声明，要求中国政府就彭帅事件做出解释。《日报》报道称：

"中国境内，只有极少数人听说过彭帅事件。审查机制正在高速运转，即使是在社媒私信里提及彭帅的事情，相关的账户也会立即被封。

鉴于明年二月北京将举办冬季奥运会，彭帅事件为国际社会敲响了警钟，也使各国对东道主有了更多的了解。过去几年当中，不断有运动员因批评北京的人权记录而在中国被禁, 德国土耳其裔球星厄齐尔（ Mesut Özil）就是一个明显的例证。他在2019年对新疆维吾尔的境况提出过公开批评。大多数体育协会和俱乐部都不会对遭禁运动员表示声援，因为任何批评呼声都会引发北京的经济制裁。

同境外运动员不同的是，中国运动员面临的可不仅仅是经济损失。国际女子网球协会主席西蒙表示，彭帅目前仍然安全，但他同时也对《纽约时报》承认，目前没有任何人能够同彭帅取得联系。"

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