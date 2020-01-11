德语媒体：台湾选民对强权说不

(德国之声中文网）台湾刚刚举行的总统大选中，民进党人蔡英文以58%的压倒多数当选连任。《柏林日报》发表评论称，台湾人以其民主制度、经济实力以及效率再度显示出，华人世界里，个体自决权利也同样能带来集体的安全、经济的富足以及社会的保障。这篇题为《作用力与反作用力》的评论写道：

"北京当局一再声称，只有中国共产党才能确保安全和秩序、才能保障经济、社会和文化的发展，中国需要高度集权式的统治。中共也正是以上述理由为其1949年掌权以来所实施的种种打压政策以及近五千万人的非正常死亡进行辩解的。

但这套说辞也恰恰为二十年代墨索里尼、希特勒和斯大林的崛起提供了合法性基础。当时的人们相信，意大利人、德国人或俄罗斯人需要一个'铁腕'。直到1946年，西柏林社民党对同共产党的强制合并坚决说'不'，尤其是当陷入封锁圈的西柏林多数民众对苏联和德国统一工人党的扩张野心坚决说不的时候，西欧和美国人才渐渐开始改变所谓德国人具有不可改变的'臣民精神'的看法。"

评论最后写道，台湾的选举结果说明，这里的民众不愿意接受个体权利遭到践踏的强权统治。

中国推出的"一带一路"倡议是世界上最庞大的基建项目，涉及金额高达一万亿美元，覆盖全球人口的70%。《南德意志报》报道称，欧盟在华商会本周四在北京批评说，项目招标过程缺乏透明度，欧洲企业几乎无缘参与。这篇题为《死胡同》的报道写道：

"如果相信中国方面的宣传，那么一带一路将是一个全球都将获益的项目：世界各地都将获得新修的公路铁路，新的港口和地铁，尤其是贸易往来将大幅提升。迄今为止，敢于大声批评一带一路项目人不多。但是本周四，终于有人发声了：中国欧盟商会就该倡议发布了一份令人心灰意冷的评估报告。

“一带一路”倡议将覆盖全球60%的人口

欧盟商会发布的这份评估称，欧洲企业几乎无法得到任何订单。商会主席伍德克（Jörg Wuttke）说：'不管我们怎么努力，但根本找不到门道。'相较于外国企业，中国的国有企业明显受到优先对待。132家参与问卷调查的企业中，只有两家企业表示通过正式渠道获得了招标信息，更常见的则是完全不公开招标。大多数情况下，欧洲企业只能依靠中国政府部门以及中国合作伙伴才能获取相关信息。20家接受询问的企业表示他们参与了项目招标。伍德克表示：'我们知道谁是作曲家：习近平。我们也知道谁是演奏家：中国国有企业。但我们完全搞不清楚，谁是指挥家。" 换言之，这里缺的是游戏规则。

中国推出一带一路倡议的主要目的，当然是要给中国经济注入新的活力。毕竟中国高速发展的经济模式似乎已经走到尽头，出口开始减少，内需也差强人意，姑且不论同美国旷日持久的贸易战。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]