德语媒体：台湾被并吞前德国如何摆脱对中国的经济依赖？

（德国之声中文网）随着俄罗斯入侵乌克兰，德国已经深刻感受到对俄罗斯能源的依赖有多致命。现在联邦政府想在中国武统台湾前修正这一错误。

德国《每日镜报》撰文写道：“台湾被入侵的情况下，德国及其盟友会做出怎样的反应呢？德国和中国之间的经济关系比与俄罗斯之间的关系密切得多，那么经济制裁可行吗？联邦议院社民党议会党团外交事务发言人施密特（Nils Schmid）说：‘有一点是清楚的，中华人民共和国对台湾采取武力的行为绝不会不得到回应。’……自民党秘书长吉尔-萨拉伊（Bijan Djir-Sarai）认为，西方国家在台湾遭到入侵的情况下务必要‘迅速团结一致地做出反应并且对中国采取严厉制裁’。制裁内容应该包含‘针对个人和经济’两个部分。”

文章引述吉尔-萨拉伊的看法认为，德国对中国经济的依赖“太过严重”。为了应对冲突可能会带来的后果，“德国和欧洲必须尽快在经济上更加独立于中国”。

文章写道：“（社民党议会党团外交事务发言人）施密特认为，如果真的发生台海军事冲突，德国政府手上的牌并不差。德国正在努力‘拓宽其经济基础’。而这种密切的经济相互依存关系‘反过来也适用于中国，中国比俄罗斯更依赖国际市场’。他指出，‘国际社会采取的制裁行动会对中国的经济造成相当大的打击，会打乱中国成为领先的经济和技术大国的宏伟计划’。”

文章还引述智库全球公共政策研究所（Global Public Policy Institutes）所长贝纳（Thorsten Benner）的看法指出，“德国应该与欧洲、美国以及印太地区的盟国同步，‘尽其所能成功地威慑北京，从而维护台湾海峡的和平’。德国应该提供的贡献主要在经济和技术层面，为针对中国采取经济和科技制裁提供支持，例如切断对中国的半导体技术供应。”

德国《经济周刊》也撰文探讨如何让德国减少对中国能源材料的依赖。

文章指出：“（德国）经济部公布的一份要点文件指出，政府希望‘减少对个别国家的依赖，扩大进口国和销售市场’。最重要的是，将加强与德国拥有相同‘自由民主基本价值观’的国家的合作和商贸往来。”

文章写道：“这是时代转折的声音：对国际开放说是，对依赖性说不。我们可以和令人不舒服的伙伴合作，但是不要受潜在的敌人摆布。肖尔茨总理的经济顾问库基斯（Jörg Kukies）最近曾提醒政府北京方面在稀土行业的市场分量。美国财长耶伦在提到中国的时候也是充满怀疑的口气。现在的主旋律是：新的伙伴，新的货源。”

“看来对于所有正在考虑新的能源政策的人来说，有一点是清楚的：打造更广泛更可靠的供应链需要有所投入，就像投保的保费一样。”

文章写道：“联邦经济部已经做出了第一批决定，对经济的扶持措施将迅速重启。国务秘书布兰特纳（Franziska Brantner）宣布：“今后，联邦政府将扩大对德国海外公司的投资担保，包括具有战略意义的原材料项目。我们还将扩大对外国企业的不附带条件的金融贷款工具。”

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