德语媒体：台湾的软实力

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》撰文指出，俄乌战争爆发以来，台湾已经向乌克兰以及该国难民提供了四千万美元的资金和580吨救助物资。本周台湾外交部长吴钊燮同布查市长通话，承诺将为该市重建工作提供资助。这篇题为《台湾的软实力-台北在中东欧寻找伙伴》的文章写道：

“台湾的慷慨捐赠主要有三个目的：首先，这些款项是台湾实施软实力倡议的一个组成部分，台湾希望深化同中东欧国家的关系。来自台湾的部分援助就是在波兰的帮助下转交给乌克兰方面的。其次，通过对乌克兰提供财政支持，台湾自身受到中国武力威胁的状况也能得到更大程度的国际关注。为此目的，台湾也加入了西方对俄罗斯的制裁行动。第三，声援乌克兰，在台湾拥有极高的民意基础。因为，俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争，也使台湾民众对自身的危险处境有了更加清晰的认识，中国对台湾的武力威胁正在不断加码。台湾外交部长吴钊燮承诺为乌克兰提供的援助款项中，就包括一部分来自民间的捐赠。

捷克欧洲安全政策价值中心驻台北代表杰尔策夫斯基（Marcin Jercewski）表示：'俄罗斯对乌克兰的侵略，为台湾改善同中东欧国家的关系提供了契机。'为了感谢台湾对乌克兰难民提供的帮助，今年五月，波兰经济部副部长皮卓夫斯基 （Grzegorz Piechowiak）曾专程访问台湾。政治人物访台历来相当敏感，因为北京通常会做出激烈反应。杰尔策夫斯基表示，在对乌克兰提供援助的问题上，台湾可以延续疫情初期所采用的口罩外交路线。当时各国面临口罩短缺问题，台湾向波兰、捷克和斯洛伐克等国提供了大量口罩。稍后，作为回报，这些国家则向台湾提供了疫苗。去年十月，台湾外交部长吴钊燮曾出访上述三国。要知道台湾外长出访中东欧国家并非理所当然的事情。因为忌惮北京的反应，包括德国在内的大多数欧洲国家一般都不会接待台湾外长来访。除梵蒂冈之外，目前没有任何一个欧洲国家同台湾有正式的外交关系。正因为并不寄希望于获得正式的外交认可，所以台湾外交政策的主要目的更是赢得伙伴国家内公民社会和议会的认可。"

报道指出，俄乌战争爆发后，北京表现出的亲俄立场，强化了中东欧国家对中国的不信任感。而台湾在此背景下所采取的乌克兰政策，显然事半功倍。报道称：

"除此之外，还有另外一个对台湾有利的条件。波兰、捷克、斯洛伐克以及波罗的海三国曾对北京在其17+1对话机制承诺的投资寄予厚望，但最终期望却变成了失望。立陶宛已经退出了这一对话机制，并成为允许台湾名正言顺开设代表处的首个欧洲国家。为此，中国对立陶宛实施了经济制裁，但台湾则专为立陶宛开始了一个价值超过十亿美金的投资及信贷基金。

杰尔策夫斯基表示，美国也为立陶宛提供了经济担保，从而使该国挑战北京时少了些后顾之忧。而华沙、布拉格和布拉迪斯拉发在推动亲台湾政策时，也同样会关注华盛顿的反应。九十年代苏联解体后，中东欧国家同台湾的关系曾相当热络，因为他们在反共和争取民主方面有很多共同之处。布拉格曾呼吁给予台湾联合国席位，而时任捷克总统哈维尔的夫人则曾访问台北。台湾现在要延续这段九十年代的历史。"

美国制裁令德国太阳能行业陷入窘境

美国的《维吾尔族强迫劳动预防法》已在6月21日正式生效。新疆是用于太阳能电池板的多晶硅的重要产地， 因此，这项制裁令也会对德国产生影响。《商报》写道：

"这项法律将对德国的太阳能工业产生重大影响，尽管相关的行业代表一再宣称，他们采用的材料同强制劳工没有任何关系。欧盟议会已要求各成员国发布同美国类似的禁令，相关的讨论也已展开。被控存在强制劳动而遭美国禁止的产品，德国还应当继续进口吗？没有了来自新疆的多晶硅，拟议中的能源转型还有望实现吗？仅在今年五月，德国从中国进口的太阳能电池板和相关模块，就必须去年同期增长了127%。

中国已经开始在其他省份兴建太能能产品生产基地，这也许会缓解德国的燃眉之急。咨询公司Lydekker的专家表示，云南、宁夏和内蒙古的多晶硅年产量将很快达到85万吨，将超过新疆当前的产量。"

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