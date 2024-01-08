德语媒体：台湾的民主威胁习近平的统治

（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》以"台湾正面临决定命运的大选"为题，刊发由德国政治学者Alexander Görlach撰写的客席评论。作者指出，香港殷鉴在前，因此台湾民众对北京愈发警惕。

"香港的案例让台湾人感到震惊。这个英国直属殖民地1997年回顾中国后，获得了'一国两制、五十年不变'的民主特权许诺，但是习近平却破坏了这一切约定。在11月的伪选举中，香港人以不投票作为抗议。而在2019年的最后一次真选举中，香港19个区中的17个区都是民主派获胜，这是给习近平一记响亮的耳光。"

"在香港的'一国两制'被消解架空后，北京并没有向台湾人提出新的方案。这也是保守派的国民党、民众党在选战中所面临的大问题。尽管他们宣称，一旦当选就会改变对北京的关系，但是却只字不提究竟如何实现此目标。国民党和民众党也没能联手推出共同的候选人，而只是在反对现总统蔡英文、反对执政的民进党宣布台湾独立方面从而避免激怒中国武力攻台方面取得了共识。"

"不过，就算下一任台湾总统依然来自自由派的民进党，同期举行的立法院选举中也依然难以确保民进党就会取得多数议席。尽管蔡英文在抗衡中国方面拥有很高的可信度，但是在房租飙升、青年就业难、能源安全等内政议题方面，民进党的民意支持度并不那么高。"

"对于习近平而言，这个充满活力的民主之岛就是眼中钉，因为台湾人民成功地亲手建立起了一个民主社会。中国当权者担心，这个成功案例会激励本国受打压的民众也去争取民主。所以，台湾人能进行民主选举这件事情本身就已经足够危险，因为中共当局不让中国大陆人民进行选举。"

《世界报》以"习近平现在也承认经济形势糟糕，这对台湾绝非好消息"为题，刊发评论指出，习近平在新年电视演讲中提到当前经济形势面临巨大挑战，这意味着中共当局依靠发动战争来转移民众注意力的概率增高。

"攻打民主台湾并不会有助于中国经济避免厄运，但是习近平治下的中国已经走向了极端民族主义，很大一部分民众都会为台海开战欢欣鼓舞。中共宣传机关将会不厌其烦地宣称台湾是中华人民共和国的一部分、两岸必须统一。但实际上，不论是毛泽东还是之后的中共领导人都从来没有统治过台湾。'中华民国'自1912年至今一直是一个独立主权国家。"

"习近平真正面临的台湾问题其实是：这个岛国是全球最优秀的民主政体之一。习近平担心，他在中国大陆的'仆从'们也会受到台湾成功案例的激励。比如2022年11月，中国各地都爆发了针对失败的防疫政策的抗议，这说明中国民众一旦受够了当前统治，随时都有能力把中共赶下台。毕竟，14亿中国人中只有1亿是中共党员。"

"1月14日清晨，也就是台湾大选后一天，全世界将会看到习近平做出了怎样的抉择：到底是巩固财政和经济，还是选择对台湾发动战争？"

作者接着指出，近年来，北京不断在台海周边舞刀弄剑，但是如果不付诸于实际的军事行动，这种威胁最终就会变得空洞。"在习近平的新年讲话中，经济形势严峻和对台湾的威胁只差几行。所以，在当前背景下，这只能被解读为中共即将发起新一轮大规模挑衅，不论是长时间的封锁台湾还是开始武力攻台。"

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