德语媒体:台湾用小石子打败巨人的战略

(德国之声中文网)《世界报》题为“军费开支低 仍有防御力——台湾倚 靠大卫战略”的文章写道:“北京的威慑力是巨大的，单单看军队的规模就是如此:据全球火力指数(Global Firepower Index)估计，北京有200万现役士兵和约250万预备役士兵。台湾作出的反应是将服役时间从四个月延⻓到1年。据估计，尽管去年台军仅有17万现役士兵，但预备役有约 170万人。”

文章写道:“台湾的军费去年仅增⻓0.4%——中国的官方数字是4.2%。” 瑞典斯德哥尔摩和平研究中心(SIPRI)全球军费开支报告的共同撰写人 Xiao Liang向《世界报》表示:“根据最新宣布的消息，台湾2023年的军费开支将显著增加，未来基本上可以确定会超过国⺠生产总值的2%。”文章写道:“看上去难以企及北京的军费，据估计为2920亿美元，与台湾的 125亿美元相比，是后者的23倍之多。”

这篇文章写道:“最新消息显示，台湾正在调整战略。据彭博社报道，台湾很快将从美国获得300枚反舰导弹。这些将以中国的战舰和进攻的两栖战⻋为目标。这两者也用于运输士兵。”

文章写道，台湾构建的是一种不对称作战方式。国际共和党研究所在台北的高级顾问科尔(J.Michael Cole)向《世界报》表示:“吓阻对台湾的侵略企图，关键是巡航导弹。”他说，许多巡航导弹可以部署在陆地和水上的小型可移动平台上，从而让中国军队难于跟踪、瞄准和摧毁。 文章引述这位专家写道:“台湾对于研发和大规模生产巡航导弹以及无人 机的预算明显提高。对于成本高昂的大型战舰，需求较低;大型战舰也容易成为被攻击的目标。”

文章写道，与此同时，台湾还在考虑设置一个军火储备库。一旦发生中国包围台湾的情况，那么对台输送武器可能会很困难。文章称，数十年来， 台湾一直在防范中国的进攻，也有能力打击中国的目标。此外，170公里水域也是天然屏障。

《新苏黎世报》题为“美国加强地缘政治考量”的文章提到美国三个最大的 挑战者:俄罗斯、中国和伊朗。文章写道:“如果单看数字，会觉得华盛顿的忧虑是夸大了。俄、中、伊三国2021年占全球国⺠生产总值的比例为20.6%，美国占24.2%。三个专制政权2022年的国防预算是3530亿美 元，美国是他们的两倍多——7670亿美元。三个地区大国拥有3艘航母， 美国有11艘。”

文章写道，此外，这三个国家因利益不尽相同、又颇为不相信任，因此也难于抱团。但是，美国的困难将是，在多个战线上疲于奔命。

文章写道:“如果俄罗斯在乌克兰战争中激化战局，而中国同时考虑进攻台湾，那么，美国人就有麻烦了。他们没办法完全集中在一个战线上。... 在这种情况下，华盛顿作为领头的大国将很快力不从心。”

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