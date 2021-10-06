德语媒体：台湾正为中国入侵做准备

（德国之声中文网）台湾国防部长邱国正周三表示，2025年中国将具备全面攻台能力。两岸爆发战争的风险是否将升高？《法兰克福汇报》本周发表文章《台湾为入侵做准备》（Taiwan bereitet sich auf 2025 vor）写道，台湾正为2025做准备，届时北京将有能力征服这个岛屿，但对大国如中国而言，此举绝非毫无风险。

作者指出，在计算成本时，中国必须将美国甚至是日本和澳大利亚纳入考量，这些国家可能会在台湾遭到攻击时进行军事干预。"中国军事战略的重点是取得在紧急情势下阻止外部武装力量进入海域的能力。此外，该岛的地形及陡峭的悬崖大幅增加登陆行动的难度，可能使数以千计的冲锋士兵丧生，不能保证成功。若夺岛行动失败或出现大量流血伤亡，将会危及共产党在中国的权力地位。"

文章认为，不分青红皂白地动武不是一种选项。"因为在中国领导人的理解中，台湾人是自己的国民。即使入侵成功，占领一个人口逾2000万人的岛屿将伴随相当高的成本。"

作者接着提到，中国学者和专家对于战争风险存在两派观点。"一些人认为，美国军事优势的削弱是中国决策的决定性因素。他们指出，习近平显然有雄心壮志，希望以历史领袖的身份被载入党史，并称只有台湾和大陆'统一'，才能在2049年实现'中华民族的复兴'。这一学派认为，中国发动攻击的时机，尤其可能是在中国领导层面临严重的国内危机之时，但目前情况并非如此。"

"其他人则认为，北京政权尚未放弃和平'统一'的目标。习近平在七月共产党成立100周年庆祝发表演说之际也再次重申这一点。这一学派的拥护者相信，摆出军事威胁姿态的目的是为了阻止台湾朝独立迈进，使台湾社会不安和分裂，长远来看是为了迫使台湾投降。无可争议的是，冲突的进程还取决于美国及其盟国加强威慑能力的程度。"

作者认为，台湾也明白这一点，并相应地改变了战略和沟通方式。"不久前，台湾政府还不愿发表太惊人的言论，以免吓跑自己的选民。2017年和2019年之间，它甚至将有关中国军机出现在台湾空域监视区的信息保密，理由是不想给中国的心理战提供舞台。而台湾国防部长周三的发言显示，情况已出现改变。"

文章最后注意到，美国总统拜登周二表示，他已与习近平讨论到台湾问题，并且同意遵守台湾协议。"这项发言引发疑问，究竟拜登所指的是何协议。在台湾问题上，美国通常指的是三公报、六个保证和台湾关系法。这些都是声明和法律，并没有任何协议。内容涵盖了如何与中国（并非台湾）建立和维持外交关系，以及向台湾输送武器。其中也提到，美国认为台湾独立问题必须和平解决。"

德国电视一台的《今日新闻》则关注到拜登和习近平计划举行虚拟会议。驻上海记者Steffen Wurzel周四发文形容道，中美之间的许多冲突正在酝酿之中，如今美国总统拜登和中国国家主席习近平有意举行会议，可说是两个超级大国之间的一种"小规模和解"。

本周三，美国国家安全顾问沙利文和中共政治局常委杨洁篪的会谈为拜习会铺平了道路。作者写道，三周后在罗马举行的G20峰会原本是两人面对面会晤的一次机会，但习近平不会前往欧洲。自2019年新冠疫情爆发以来，习近平就不曾离开中国，而且据媒体报道，近期他也没有这样的打算。

"考虑到中美关系极其紧张，两个超级大国现在至少就虚拟会议达成一致，这已经被认为是一次小小的成功。双方的争执点有很多：中国对印太地区的权利主张、台湾冲突、香港自治权事实上终结、新疆人权受到侵犯。而两个最大经济体之间的贸易战仍未平息。"



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