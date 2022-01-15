德语媒体：“台湾是新的西柏林”

（德国之声中文网）德国基社盟（CSU）政治家，欧洲议会人民党党团领袖韦伯（Manfred Weber）最近接受德国《商报》的采访时说，"台湾是新的西柏林"。

韦伯在《商报》1月20日发表的采访中，先关注了欧盟和德国如今该如何面对俄罗斯发起的挑战，以及如何面对邻国法国继续依赖核能的现状。随后关注中国并指出："欧洲面对中国时，很难清楚的表明立场。很明显，中国的雄心正在显著的壮大，已经成为全球性的参与者。用极其强势的口气推行权力政治。如今立陶宛就有切身之感。"

在面对记者"欧盟是否应该加深与台湾的关系？"的提问时，韦伯说到："我强烈主张加强与台湾的对话。但我也主张我们要谨慎对待象征主义。总的来说，必须注意的是，亚洲地区的民主国家可以信赖我们作为合作伙伴。在制度之间的竞争中，台湾今天就像西柏林一样：我们的民主社会模式在一个制度性对手直接邻近的地区挣扎着求生存。我们必须支持那些坚持民主和法治的人。"

"大脑空虚肚子肥胖"

德国电信旗下的T-online新闻在线主编Florian Harms于20日发表了一篇全面关注中国现状的评论文章，在这篇题为"转型中的中国"（China an der Schwelle）的文章中，作者在开头写道："无论你看向哪里，问题无处不在。贫富之间的差距正在扩大。社会正在迅速老龄化。儿童和年轻人玩手机，直到他们的脖子僵硬，眼睛不好使，大脑空虚，肚子肥胖。高科技公司的力量渗透到生活的各个领域。购物在网上进行，支付是数字化的。不透明的算法决定了社交媒体上的游戏规则。经济增长基础不稳，房地产泡沫有可能破裂。奥米克戎撕扯着神经，数十万人被隔离。我们说的是哪个国家？--中国。"

这篇评论文章随后写道："中国正准备成为21世纪的主导力量。这就是各大洲的政治观察家们有时带着担忧，有时带着欣喜所期待的。而这对于北京来说首先是理所当然的。一个拥有14亿人口的国家，既是工业大本营，又是高科技的温床：有什么能阻止它呢？"

作者在关注中国曾经的落后与如今摩登现实生活的巨大反差后写道："这条上坡路的一路冲天令人印象深刻，似乎可以预见未来会一直这样下去。但是，只要你打开经济学家们传播知识的书籍，很快就会发现另一种线条：大多是开始弯曲的线条。我们在书中了解到，现代化初期的快速增长随着时间的推移而趋于平缓，因为提高生产力、经济效率和繁荣程度最简单的可能性已逐渐耗尽。谁把犁换成了拖拉机，就会感受到一个巨大的飞跃。但另一方面，无论谁用更现代的拖拉机取代旧拖拉机，都只是迈出了一小步。"

今年秋天的党代会上 习近平将开创毛泽东之后连任之先河（资料图片）

"共产党不能再犯错误"

在回顾了中国最新8.1%的经济增长数据后，评论作者写道："中国的增长故事将持续一段时间，但共产党不能再犯错误了。盛大的党代会即将在秋季召开，届时中国的独裁者习近平想让自己在国家和党的领导位置上获得第三个任期。自毛泽东去世后，这种情况还没有发生。一个历史性的时刻，彰显着荣耀和成功。任何危机都不合时宜。"

提及中国国家领导人习近平，作者对他的评价是一位"当代皇帝"。而且"这位皇帝并不好惹。反对派最终被关进监狱。维吾尔人最终被关进古拉格（编者注：苏联时期的劳改监狱）。那些花太多时间在手机上的人被告诫，因为皇帝的眼睛无处不在。在制度的斗争中，你可不想输给这样的人。"

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