德语媒体：台湾总统大选中的真正失败者

（德国之声中文网）德国电视一台每日新闻（Tagesschau）网页发表评论表示，在台湾举行的最新总统大选显示出，台湾选民支持民进党奉行的“维持现状，不屈服于任何压力”的政策路线，他们相信“这是与中国打交道的最佳方式”。

评论写道：“尽管（中国）采取了军事演习、经济制裁、黑客攻击等手段，但台湾民众并没有被吓倒。 对于一个还很年轻的民主政体来说，这是非常了不起的。 同时，这次选举再次表明，民主和政府责任不是一劳永逸的，而是必须日复一日、年复一年地争取才能获得。”

不过评论也指出，仅仅局限于聚焦同中国之间的冲突也是不够的，强硬的立场未必自动产生效果。评论写道：“撇去其它议题不谈，这次大选也预示着（台湾）应该和中国进行更多的对话。候任的赖（清德）主席已经理解了这一暗示并在自己的胜选演讲中呼吁，为了海峡两岸人民的福祉与中国相互对话。”

文章最后写道：“中国对台湾大选结果最初的第一反应较为温和。可能中国也明白过来，再采取以往强硬的回应方式也不会带来什么效果，因为台湾人根本不为之所动。更明确地说就是，只要战争没爆发，台湾人就无所谓。”

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《新苏黎世报》也就台湾大选结果发表评论文章。评论指出，这次大选清楚地表明，中国在台湾不再有任何支持者。任何谈论统一的人都不再有当选的机会。

评论指出：“就连历来对中国较为友好的国民党在竞选期间也表示将维护和捍卫台湾的民主和自由。民众党候选人柯文哲和国民党候选人侯友宜甚至承诺比民进党在国防上给与更多的开支。”

评论写道：“周六选举的真正失败者是中国领导人习近平。因为他要为台湾人（对中国）的抗拒态度负主要责任。对待香港的方式向台湾人表明，共产党统治者正在无情地将自己的意志强加于人。不断增强的军事威胁并没有让岛内民众屈服，反而更加坚定他们的了自卫意志。而中国的经济惩罚措施清楚地表明，更紧密的联系也总是和敲诈勒索的风险交织在一起。”

文章写道：“不幸的是，没有任何迹象表明北京会改变其战略。共产党领导人只懂得暴力语言——他们认为妥协就是示弱。……因此，台湾海峡的紧张局势将会持续加剧。……北京将继续在政治、经济和军事上施加压力。对抗的螺旋每升高一次，发生碰撞失控的风险就会增加一点。然而，这并不是民主自由的台湾选民造成的，而是对权力无限渴望的中共造成的。”

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