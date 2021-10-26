德语媒体：台湾属于联合国

（德国之声中文网）中华人民共和国重返联合国五十周年之际，柏林出版的《每日镜报》发表长篇评论，介绍了国共内战以及台海分治的历史。评论称，50年前让中华人民共和国加入联合国是一个正确的选择，同样，现在让台湾成为受国际社会承认的一员也同样重要。这篇题为《台湾属于联合国》的评论写道：

"到访2021年的台湾，你会有两项发现。其一：台湾仍不能参加联合国大会。其二：现在的台湾同当年的台湾已经发生质的变化。从1990年实现民主化以来，这里已经发展出充满活力的公民社会。这里有言论和出版自由，这里有分属不同政治光谱的政党，2019年，台湾成为亚洲第一个同性婚姻合法化的国家。

"这里民众的绝大多数并不认同自己是中国人。国立政治大学最新的一次民调显示，大约63.3%的受访者认为自己是台湾人，认为自己是中国人的只占2.7%, 认为自己既是台湾人，也是中国人则占31.4%。主张尽快或稍后同中国统一的受访者只有区区7.4%。总统蔡英文是维持台湾现状的积极倡导者，一方面保持台湾实际上的独立状态，但另一方面，为了捍卫和平，放弃公开宣布独立。

"无论是中国党和国家领导人习近平宣称，台湾应归属他的政府所管辖，还是蔡英文宣称，中国大陆应归台湾管辖，无疑都是罔顾历史的狂妄说辞。有一个事实往往被忽略，那就是无论是毛泽东时代，还是习近平时代，中华人民共和国的统治权从未涵盖台湾。中华人民共和国1949年才成立，仅此一点，所谓'统一'和'分裂省份'的说法就根本站不住脚。而一旦中国武力攻台，则是赤裸裸的侵略行为。"

评论写道，十月以来，中国方面出动上百架次军机进入台湾领空，足以显示台海军事已经进入一触即发的紧要关头。德国和国际社会不应对此视而不见。评论最后写道：

"台湾的2350万民众无法在联合国这一最重要国际机构发出声音，一个有信服力的德国政府不应再对这一状况视而不见。德国政府必须要为台湾重返国际社会发出坚定的呼吁，短期内，让台湾获得观察员身份，长远而看，则应让台湾拥有联合国席位。

"中国发出的武力威胁已经敲响了警钟。如果北京能够确信，包括德国在内的国际社会会在台湾问题上不会采取主动，那么台湾的可怕前景可想而知。"

大赦国际宣布在年底前关闭香港办事处，此举也充分显示出，香港公民社会目前所面临的处境。《日报》发表评论称：

"短短几个月以前，人们还无法想象，香港局势会发生如此之大的变化。然而，恰恰是新冠疫情为中国政府提供了清除香港反对派的机会。他们以防疫为由，禁止示威集会，他们关闭边境，禁止批评性记者入境。而当北京当局绕过香港立法会将国安法强加于香港之际，国际社会正为疫情所困无暇他顾。现如今，任何人敢走上街头举旗示威，都会在瞬息之间被警方带走。

或许，三十年后，等待香港的本来就是这样的命运。但国际社会不应忘记，中国政府原本承诺在2047年前保障香港这一英国前殖民地的高度自治地位。香港为民主而进行的抗争，将只能存在于人们的头脑当中，因为北京将会竭尽全力清除这场抗争的任何痕迹，书籍、电视节目和社交媒体都将不能幸免。"

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