德语媒体：台湾大选 与我何干

（德国之声中文网）德国《日报》周五（1月10日）就台湾大选发表评论文章"中国问题（Die Chinafrage）"。文章开门见山："台湾是个小国。而且这个拥有2300万人口的东亚岛屿国家离德国很远。我们也不会因为台湾在半导体产业的领先地位而关注其大选。但是可能会让我们感兴趣的是：台湾人投票决定的重要问题之一是：他们未来想要和中国保持何种关系。这一问题也和我们有关。"

文章的作者Felix Lee认为，台湾的政治局势明朗。虽然尤其台湾年轻人担心北京很快会像在香港那样在台湾施加影响力，但是《日报》的作者指出，香港和台湾的局势不可同日而语。因为"台湾事实上是独立的。该国拥有民主制度和自己的军队。没有任何一大政党可以动摇这一点。虽然北京现在呈现威胁姿态，但是应该不会在未来短时间内进行武装干预。"

相较之下，《日报》继续分析，"台湾的经济依赖性就是另一番景象了。""反对派的保守政党希望加强两岸的经济合作，执政的民进党则希望减少与中国的经济往来。说到这里就该提到德国了。"

《日报》接着指出："对于德国而言，中国也是最重要的贸易伙伴。""台湾、日本和韩国已经感受到，当北京想通过经济影响力实现政治利益时，这意味着什么。中国引用社会信用体系，该体系也会根据国有企业的行为对其进行评估，又或者北京希望中国企业代替外国制造商，德国企业也突然受到刁难。"

《日报》的文章最后提醒："对北京持批评态度的台湾总统蔡英文希望减少对这一专制邻国的经济依赖性，同时更多地转向他国。德国人也是时候该重新考虑与中国打交道的方式了。"

"中国如何干预台湾大选"

每次台湾选举两岸问题都是重要议题

奥地利《标准报》周六（1月11日）在其网站发表署名文章"中国如何干预台湾大选（Wie China sich in Taiwans Wahl einmischt）"。

文章在开头指出："现任台湾总统蔡英文本可以轻轻松松坐等连任。该岛的经济繁荣，失业率为19年来最低。台股指数创新高，台湾长久以来的最大问题--薪金在蔡英文执政期间也出现前所未有的强势增长。"

"另外"，文章继续写道："香港2019年6月爆发抗议活动以来，蔡英文的民进党得到越来越多年轻选民的支持。这位64岁女总统看来要稳赢大选，这也得到所有民调结果的证实。

文章笔锋一转："尽管如此，台湾的竞选气氛依旧紧张。最晚自去年11月以来，台湾已清楚北京如何努力试图影响选举：两个月前特工王立强自曝身份，并在澳大利亚申请避难。王立强自称是网络军的一员，而该网络军的任务是用Facebook和Youtube的虚假账号对周六的大选产生对北京有利的影响。"

"亲中国的国民党和北京纷纷对此予以否认。国民党称王立强是骗子，绝对不是间谍。王则强调，他已收到威胁：如果不收回先前的说词则可能遭遣返回中国，甚至被杀害"，《标准报》的 文章如是写道。

文章的作者Philipp Mattheis坦言："言论自由和付费宣传的区别难以分辨。" 这名《标准报》驻上海的记者援引瑞典哥德堡大学所主持的V-Dem计划称，"台湾是受境外假讯息攻击最严重的国家。""另外，北京多年来在台湾收购媒体，参与议程设定。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点