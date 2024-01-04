德语媒体：台湾大选何以如此重要

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，北京正在密切地关注着台湾的选情，可以肯定的是，大选结果将决定北京未来的对台政策。这篇题为《台湾大选何以如此重要》的评论写道：

"过去几周来，民进党获胜的可能性一直在逐步增高，因为11月底，两个较为亲北京的政党-国民党同民众党联合参选的计划以失败告终。想必从这一时段开始，北京已经认定赖清德将当选总统，并为此进行了准备。从选举日到5月20日正式就职这一时间窗口，预计将会非常敏感。因为届时北京会进一步对台湾施压，北京领导层也会根据施压是否成功，来调整未来的对台政策。

根据习近平此前及最近的表述来看，一旦赖清德当选，中国做出反应、并在各个层面上对台湾施加压力，应当是情理之中的事情。也就是说，北京会持久性地削弱台湾的政治和经济，破坏其民主制度，施压的手段也将比以往更为有效。只要能以或多或少的和平途径实现夺取台湾的目标，北京发动军事进攻的可能性就微乎其微。毕竟，中国高层也需考量发动军事进攻可能导致的经济代价以及国际政治风险。"

评论指出，由于中国越来越频繁地在台湾海峡举行军事演习，双方擦枪走火引爆冲突的风险也在不断增高。

"北京也有可能会利用美国当前对其盟友台湾关注度降低的机会，增加海军和空军对台行动的频率。目前，美国的关注点主要集中在美国总统大选、俄乌战争和以哈冲突方面。根据国际政治局势的不同，欧洲人也在更多地聚焦其他危机热点，有鉴于此，他们很可能将无法采取明确和统一的共同立场。事实上，欧洲人更应明确告诉北京，一旦台海稳定受到威胁，将会导致欧中政治及经济关系的恶化。

印太地区的稳定以及继续维持台湾事实独立和民主的现状，非常符合德国和欧洲的利益。因此，欧洲应当继续通过外交及对话渠道，促成北京改变思想，缓解台海紧张局势。台湾选举结束后的敏感时期内，这样做尤为重要。"

台湾国防部宣称，本周二再度有四个中国空飘气球越过台海中线，其中三个气球更横越台湾本岛上空，所经之处包括台湾的空军基地。N-TV新闻网站报道称：

"专家怀疑，这些气球可能是在台湾大选前夕用来恐吓当地民众的。即将举行的台湾总统和议会大选，将决定今后台北和北京的关系。

迄今为止，中国外交部未就这些气球的用意做出任何回应。去年曾发生过中国气球飞跃美国领空的事件。华盛顿指责北京利用气球从事间谍活动。而北京则表示，这是一只漂移至美国的气象监测气球。美国最终击落了这只气球。

台湾新近再度发现中国气球的事件可能同一月十三日即将举行的选举有关。台湾国防安全研究院的苏紫云表示：'中国在有意识地利用当前有利的西南风向，频繁释放气象气球飞跃台湾，目的就是要恐吓台湾民众。'周一以来，台湾军方已发现九只气球，其中五只飞越了台湾本岛。"

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