德语媒体：台湾向中国渗透说不

（德国之声中文网）台湾立法院在去年年终最后一次会期内通过了《反渗透法》。尽管国民党抵制表决，但在立法会占据多数的民进党还是得以让这一法规顺利通过。《新苏黎世报》撰文指出，这次表决的时机非常敏感，因为下周台湾就将举行总统选举。这篇题为《台湾试图抵御中国的影响》的文章写道：

"国民党批评民进党借助《反渗透法》煽动民众对中国的恐惧，是廉价的竞选伎俩。国民党代表宣称，他们并不是完全反对该项法案，但他们不能接受选前匆忙立法的做法。同民进党相比，国民党对中国大陆的立场较为温和。因此，国民党也担心，该法案也会被用来打击国民党及其代表。

"反渗透法禁止政府、政党及'敌对势力'进行政治捐款、散步虚假信息或者干涉选举和干预内政。最高刑罚可以是5年监禁以及折合30万瑞士法郎的罚金。而敌对势力的定义则是以非和平手段威胁台湾主权的国家或团体。虽然法律文本没有指名道姓，但此处所指显然是中华人民共和国。在台湾，人们很担心，北京会操控台湾的大选。"

这种担心并非没有道理。迄今为止，每逢台湾大选，北京都会有所表示，或是大规模军演，或是派军机战舰环岛巡航。文章接着写道：

"中国人民解放军也很清楚，他们不能表现得过于咄咄逼人。因为过去的经验显示，这样做的效果适得其反，恰恰等于助了反北京候选人一臂之力。尽管如此，北京专制政权的做法还是会对台湾选民的取舍产生影响。香港爆发民主运动的半年以来，港府对北京唯命是从，对民众毫不妥协。在此背景下，民众对蔡英文的支持率明显提升。

"北京也一直试图向台湾推销其在香港实施的'一国两制'，但蔡英文和赖清德对此予以坚决拒绝。赖清德在一次竞选活动上表示：'为什么我们要倒退成为第二个香港或西藏呢？'这一观点似乎在民众中很受欢迎。"

放宽管控私营企业？

私营企业已经中国经济发展的重要动力，中国政府也宣布将在2020年为私营企业提供更多贷款税务方面的优惠政策。《商报》发表评论称，中国私营企业要想在国内外获得成功，就必须被赋予更多政治的独立性。评论写道：

"但大多数中国企业都会在公共场合选择缄默。它们的做法同外国企业基本雷同。面对中国的诸多政治问题，外国企业从不发声。这样做的原因很简单：敢于发声或批评的企业，有可能会失去中国市场。北京的监控极其严格。

"一系列新的措施方便企业获取贷款、进入市场以及改善竞争条件，中国政府这样做是为了保障经济在2020年获得健康发展。但是，中国不仅要着眼于民营企业在国内的短期发展，也应注重这些企业在海外的前景。企业只有获得足够的政治空间，使它们有能力必要时同政府保持距离，它们才能在国际市场上获得成功。有鉴于此，放松对企业在贷款和经济规范方面的管控之后，接下来也应当放松对企业政治方面的监控。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点