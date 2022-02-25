德语媒体：台湾会是下一个乌克兰吗？

（德国之声中文网）柏林出版的《日报》发表评论称，俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争，对北京的借鉴意义在于，誓言要完成统一大业的中国愿意为此付出何等的代价？这篇题为《台湾会成为下一个目标吗？》的评论写道：

"早在普京出兵乌克兰之前，一些国际事务专家就曾指出，俄罗斯的军事进攻为中国人民解放军的攻台计划提供了蓝图。尽管俄乌之争与台海之争有着诸多不同，但仍不乏可供北京借鉴之处。其中最核心的问题就是：攻打台湾会付出多高的代价？而要回答这一问题，也需要看西方反对俄罗斯的立场有多么坚决。

台湾事实上处于独立状态，也是过去几十年来亚洲最具活力的民主整体之一。但在北京看来，台湾则是分裂的一省，必须要让她回到祖国的怀抱。至迟在习近平上台之后，'统一祖国'就已经不再是一句空泛的口号。没有人有理由怀疑，习近平实现'中华民族伟大复兴'的决心。现年68岁的习近平非常希望在其任内就能完成统一大业。

在此背景下，俄罗斯对乌克兰发动的进攻，是否也提高了中国武力攻台的可能性呢？至少到目前为止，中国人民解放军趁乱对台湾发动攻击的可怕场景并没有成为现实。种种迹象显示，出现这种场景的可能性也变得越来越低。因为北京也非常担心全球局势进一步恶化。刚刚过去的周日，北京出动数十名警员被俄罗斯大使馆担当警戒，北京的紧张情绪由此可见一斑。北京显然是担心这里会出现突发的抗议集会。"

评论作者Fabian Kretschmer 写道，相比之下，台湾方面则显得相当淡定，台湾总统蔡英文提请军民谨防北京发起的心理战。她表示，北京会借助来自乌克兰的虚假图文在台湾制造紧张空气。评论最后写道：

"台湾民众的日常生活仍一如既往。俄罗斯出兵前一周进行的民调显示，63%的受访者不认为中国会借俄乌紧张之机对台湾发动攻势。事实上，同乌克兰不同的是，一旦台湾局势吃紧，美国会提供更加强有力的支持。一方面，台湾是美国第九大贸易伙伴，其先进的半导体工业对美国至关重要。台湾许多政要同华盛顿精英关系密切。另一方面，台湾紧邻中国海岸线的地理位置，对美国具有极其重要的战略意义。"

《法兰克福汇报》也报道称，除了部分网民发出武力攻台的号召之外，目前并没有迹象显示中国加强了对台湾的威胁力度。报道称：

"仅仅一个原因就足以说明中国当前不会发起对台攻势：中国党和国家领导人习近平正在全力筹备今年秋季的党代会，届时他将开始其第三个任期。台湾国防部也表示，中国到2025年才会具备攻打台湾的全面军力。不过，台湾方面也担心，北京会进一步增强对台湾的压力。

上周五，台湾政府也宣布参加西方国家对俄罗斯发起的制裁行动，包括禁止向俄罗斯出口芯片。这也是台湾证明自己是可靠的价值观伙伴及重要高科技供货商的良好机会。两千公里外的中国外交部新闻发布会上，外交部发言人华春莹批评将台湾和乌克兰进行比较的说法。她表示，台湾政府蹭乌克兰问题热度，捞取政治资本的做法非常'不明智'。"

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