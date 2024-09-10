德语媒体：台海若有事 谁会来帮忙？

德国政府想通过军舰航行台海来表明自己支持亚洲地区民主政权的立场，但《法兰克福汇报》指出，这不过是柏林的象征性举动。《每日镜报》的一篇客席评论则认为，就算特朗普上台，美国也不太可能为了台湾向中国开战。

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以“针对中国的象征性政策 ”为题，刊发评论指出，酝酿之中的德国军舰穿越台湾海峡的行动并不反映德国政府的真正立场。

“德国护卫舰上一次冲向印太地区时，德国政府甚至还想让军舰在上海停靠。那是在2021年，德国的外交政策依然很天真之时。但即便是那时候，中国也没有允许捍卫基于规则之国际秩序的德国军人入境。”

德军远赴印太 忧心中国扩张 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“要是北京现在表态同意德国军舰穿越台海，那才堪称奇迹。中国领导人对海域、岛礁诉求的重视程度胜过任何其他东西。”

“这样的穿越行动固然可以安排，毕竟其他西方国家也这么干。它能向北京发出一个信号，后者正在试图将重要贸易航道纳入自己的掌控之下，在南中国海也同样如此。不过，德国这么干却不过是一个象征性政策而已。在柏林，难道真有人会相信德国海军会在台海爆发战争时去支援台湾？”

“关键问题在于，德国的对华政策依然自相矛盾。德国政府一方面想要亮明自己的立场；但另一方面，当欧盟委员会想要反制北京的不公正贸易手段时，德国总理却亲自出手予以阻挠。这也是一个信号，揭示了德国政府真正在乎的到底是什么。”

2017年11月，特朗普在北京与习近平会晤 图像来源: Reuters/D. Sagolj

柏林出版的《每日镜报》刊登了由曾任美国驻华大使馆政治参赞的退休外交官William Klein撰写的客席评论。文章以“北京需要做好怎样的准备 - 特朗普再次当选会给中国带来严重后果 ”为题，指出特朗普的竞选团队已经在选战期间流露出了更强硬打击中国的意愿。

“可以预见的是，美国会再抬高美中双边贸易和投资壁垒。特朗普会加速芯片、人工智能、生物科技等关键领域的美中脱钩，他也不会不敢推行违反世贸组织规则的产业政策。”

“特朗普会比拜登更加强硬地向欧洲盟友施压。美国军力也很可能会被更多地转移到印太地区，欧洲和乌克兰会因此利益受损。此外，特朗普也会要求台湾增加军费。当然这一直以来就是美国两党对台湾的要求。”

不过，作者认为，美中两国并不会为了台湾而兵戎相向。“因为脱钩的成本总有一天会高到连特朗普都觉得难以承受的程度。但也不会有任何一名顾问会建议大幅削减对台湾的支持。”

“美国总统将会一任胜过一任地愿意和中国发生摩擦，因为中国影响美国利益的能力正在不断增长。不过，美国总统也都希望能避免让摩擦升级为冲突，否则就会给全世界带来灾难性后果。特朗普也不会例外，尽管他的对华政策有着巨大的不可预测性与不可靠性。总而言之，全世界都必须为其重返白宫做好准备。”

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