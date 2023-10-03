德语媒体：台海战争是显而易见的危险

《商报》指出，北京可能担心随着时间推移，对台动武的成功机率会下降，或许会想抓住当前时机发动进攻。《时代在线》认为，中国电动车在价格、性能和软件上还未优于德国竞争对手，但若忽视其潜力就太傻太天真。
（德国之声中文网）中国经济增长正在削弱，这是否可能促使中国领导人进攻台湾？《商报》客座评论「台海战争是真实危险」提出了这一疑问。
作者Daniel Stelter写道，中国正在加强在该地区的活动并建立新联盟，但观察家认为，美国还需要10年时间才能在军事上有效威慑中国。作者提问道：如果这一评估正确，中国领导层是否会因此担心随着时间推移，军事行动成功机会降低，从而采取先发制人的策略？
「直到不久前，世界还认为中国取代美国成为世界第一大经济体只是时间问题。但如今中国经济增长大幅放缓，人口萎缩阻碍发展，生产率增长放缓。与美国相比，中国可能已经达到相对的顶峰，领导层必须抓住这个时机。」
作者认为，中国毫无疑问正在为冲突做准备。「登陆台湾的演习正在进行，给军队进行武装，扩建台湾沿海各省的军事基础设施。」
与此同时，中国继续扩大粮食储备，石油库存正在上升，在金融体系方面也采取了预防措施。作者指出，依照《经济学人》所述，中国粮食储备数量已经是世界最大，可以维持18月供给；该国也系统性确保沙特阿拉伯等不一定会认同西方制裁制度的国家的石油供应，而俄罗斯无论如何都属于中国阵营。此外，中国已加紧寻求SWIFT国际结算系统的替代方案。
「这一切有可能都只是防御性举措，中国害怕美国进击，因为美国更积极在地区内活动。同样的，这也可能是中国发动进攻的前奏，因为中国认为，只有现在才有机会赢得战争。」
「就连美国前国务卿基辛格最近也刚发出警告，『鉴于目前的关系发展，我认为很可能发生军事冲突。』
毋庸赘言，一旦发生战争，西方对中国的制裁是可以预见的，但台湾与全球全球系统相关的半导体产业也难以避免会遭到破坏，其后果将对世界经济，尤其是德国经济造成毁灭性打击。」
时代在线关注了中国电动车在欧洲的发展。该报在题为「中国电动车只便宜几欧元」的分析文章中指出，在欧洲，虽然不是每个人都听过中国电动车品牌，但它们已经开始享有盛誉。「中国电动车据说特别便宜，配备一流的电池，最好的软件。这种恐惧正在欧洲和德国蔓延。新的竞争会给国内行业带来危险吗？ 」
「无论如何，欧委会主席冯德莱恩正考虑征收惩罚性关税，原因是廉价电动车充斥全球市场，『其价格被巨额国家补贴压低』。」冯德莱恩认为，这一情况扭曲了市场。
时代在线指出，「仔细观察中国电动车就会发现，说中国车在价格、性能和销售成功率方面都占优势的论点，在目前的情况下很难站得住脚。」
文章写道，中国电动车在欧洲的销售成绩迄今尚可。「汽车分析师施密特（Matthias Schimidt）表示：『中国汽车制造商仅占欧洲新车市场约3%。公众的关注度远大于实际情况』。不过，在电动车领域，中国汽车制造商占比8.2%。」
作者认为，目前还无法判定中国电动汽车是否优越，「但如果不了解其中的潜力，那就太天真甚至愚蠢了。中国汽车工业发展速度极快。或许还需要二至五年，才能达到必要的成熟度。若再加上补贴驱动的降价空间，可能促使（消费者）购买。如此看来，冯德莱恩的分析可能是正确的。」
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