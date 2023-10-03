德语媒体：台海战争是显而易见的危险

（德国之声中文网）中国经济增长正在削弱，这是否可能促使中国领导人进攻台湾？《商报》客座评论「台海战争是真实危险」提出了这一疑问。

作者Daniel Stelter写道，中国正在加强在该地区的活动并建立新联盟，但观察家认为，美国还需要10年时间才能在军事上有效威慑中国。作者提问道：如果这一评估正确，中国领导层是否会因此担心随着时间推移，军事行动成功机会降低，从而采取先发制人的策略？

「直到不久前，世界还认为中国取代美国成为世界第一大经济体只是时间问题。但如今中国经济增长大幅放缓，人口萎缩阻碍发展，生产率增长放缓。与美国相比，中国可能已经达到相对的顶峰，领导层必须抓住这个时机。」

作者认为，中国毫无疑问正在为冲突做准备。「登陆台湾的演习正在进行，给军队进行武装，扩建台湾沿海各省的军事基础设施。」

与此同时，中国继续扩大粮食储备，石油库存正在上升，在金融体系方面也采取了预防措施。作者指出，依照《经济学人》所述，中国粮食储备数量已经是世界最大，可以维持18月供给；该国也系统性确保沙特阿拉伯等不一定会认同西方制裁制度的国家的石油供应，而俄罗斯无论如何都属于中国阵营。此外，中国已加紧寻求SWIFT国际结算系统的替代方案。

「这一切有可能都只是防御性举措，中国害怕美国进击，因为美国更积极在地区内活动。同样的，这也可能是中国发动进攻的前奏，因为中国认为，只有现在才有机会赢得战争。」

「就连美国前国务卿基辛格最近也刚发出警告，『鉴于目前的关系发展，我认为很可能发生军事冲突。』

毋庸赘言，一旦发生战争，西方对中国的制裁是可以预见的，但台湾与全球全球系统相关的半导体产业也难以避免会遭到破坏，其后果将对世界经济，尤其是德国经济造成毁灭性打击。」

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 新旧汽车世界“大决战” 在今年慕尼黑国际车展（IAA）上，来自中国的车商数量空前，数量仅次于德国。德媒NTV报道称，许多分析家和记者认为，这是旧汽车世界与新汽车世界的“大决战”。前者是由德国制造商主导，后者则主要是来自中国的电动汽车。图中是车展上的比亚迪。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 德国外长，感觉这款“海豹U”如何？ 传统汽车巨头们正在面临来自中国车商的激烈竞争。在中国国内市场，比亚迪去年的销量超过了德国大众汽车，从德国公司手中夺走了市场领导者的桂冠。这个中国品牌在纯电动汽车方面的优势尤为明显。图中，德国外长贝尔博克也坐进比亚迪“海豹U”（Seal U）这款车里来感受一下。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 正在“成就梦想”的BYD 比亚迪的英文名称BYD是“Build Your Dreams”（成就梦想）的缩写。在这次车展上，比亚迪展示了六款即将在欧洲首发的新车型。其中包括紧凑型汽车“海豚”，入门价低于30000欧元。德国外长也不禁体验一下的“海豹U”，售价低于45000欧元。这些都是可能会让大众高管们额头冒汗的价格。比亚迪展出的也有高端车型，比如图中这款7人座“腾势D9”（Denza D9）.

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 全球首发的 “阿维塔12” 图中是颇受关注的“阿维塔12”（Avatr 12），该车在IAA是全球首次亮相。据中国媒体报道，这是由宁德时代、长安和华为共同开发的一款车，华为提供HarmonyOS信息娱乐系统等部件。该车定位为豪华中大型新能源轿车。据车商官方介绍，该车采用了具有未来感的设计，隐藏式门把手，而且没有后窗，而是有一个全景玻璃车顶，同时有后置摄像头。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 神似smart的YOYO PRO 这款纯电动微型车乍一看与奔驰smart颇有几分相似，是来自年轻的中国品牌XEV（悠遥科技）的YOYO PRO。据中国媒体介绍，该车利用3D打印技术，可对车门饰板进行个性化定制服务。这款车采用多功能方向盘，搭配环保皮座椅以及10.25英寸中控大屏，还可以通过App实现远程控制，显然是瞄准了年轻的消费群体。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 中国展商数量翻倍 对比上一届IAA，本届车展中国汽车展商的数量翻番，包括东风风行、赛力斯、比亚迪、零跑、小鹏等一众品牌。德国大众以往总是以其各类车型占据整个IAA展厅，但今年展厅面积仅为约1500平方米。图中这款赛里斯汽车（SERES 5）属于豪华运动电动SUV，据该车商介绍，其百公里加速达到3.7秒， WLTP续航达到530公里。

慕尼黑国际车展上的“中国军团” 中国首款敞篷电跑MG Cyberster 图中是来自中国汽车品牌MG（上汽名爵）的敞篷电动跑车MG Cyberster。MG曾为英国汽车品牌，后来被上汽收购，如今已成为中国自主国产品牌。这款敞篷电跑MG Cyberster在车展上的热度很高，很多访客都想坐进去一试，其中也包括来到IAA的中国工信部副部长辛国斌。



时代在线关注了中国电动车在欧洲的发展。该报在题为「中国电动车只便宜几欧元」的分析文章中指出，在欧洲，虽然不是每个人都听过中国电动车品牌，但它们已经开始享有盛誉。「中国电动车据说特别便宜，配备一流的电池，最好的软件。这种恐惧正在欧洲和德国蔓延。新的竞争会给国内行业带来危险吗？ 」

「无论如何，欧委会主席冯德莱恩正考虑征收惩罚性关税，原因是廉价电动车充斥全球市场，『其价格被巨额国家补贴压低』。」冯德莱恩认为，这一情况扭曲了市场。

时代在线指出，「仔细观察中国电动车就会发现，说中国车在价格、性能和销售成功率方面都占优势的论点，在目前的情况下很难站得住脚。」

文章写道，中国电动车在欧洲的销售成绩迄今尚可。「汽车分析师施密特（Matthias Schimidt）表示：『中国汽车制造商仅占欧洲新车市场约3%。公众的关注度远大于实际情况』。不过，在电动车领域，中国汽车制造商占比8.2%。」

作者认为，目前还无法判定中国电动汽车是否优越，「但如果不了解其中的潜力，那就太天真甚至愚蠢了。中国汽车工业发展速度极快。或许还需要二至五年，才能达到必要的成熟度。若再加上补贴驱动的降价空间，可能促使（消费者）购买。如此看来，冯德莱恩的分析可能是正确的。」

电动车平民化 中国制造？

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