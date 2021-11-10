 德语媒体：台海冲突和冷战2.0 | 媒体看中国 | DW | 12.10.2021

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德语媒体：台海冲突和冷战2.0

瑞士《新苏黎世报》撰文分析了酝酿70多年的台海冲突的背景，以及若爆发战争美国驰援台湾的可能性。《慕尼黑信使报》则指出，中国将美国视为一个失败的霸主，正试图阻挠其崛起。

Symbolbild China und Taiwan

（德国之声中文网)《新苏黎世报》周二发表文章"台湾冲突：中国军队在台湾对岸举行军演"（Der Taiwan-Konflikt: Chinas Armee übt Landungsmanöver an der Küste gegenüber von Taiwan），介绍两岸问题的历史背景，并分析了台海爆发战争的风险。

文章开头叙述了两岸最新发展，包括解放军周二在福建举行军演；台湾总统蔡英文在国庆演说上回应习近平称，台湾不会在压力下屈服；五角大楼非正式确认美国武装部队成员在台湾活动；以及10月初约有150架中国军机扰台。

"中华人民共和国和台湾之间的冲突已经酝酿了70多年。尽管从未控制过这个岛国，北京共产党领导层将台湾视为领土的一部分。"

"中国一再威胁，如果台湾不自愿回归'祖国'，将不惜动用武力征服。北京还明确表示，若台湾正式宣布独立将被视为发动战争的理由。"

军事专家警告，不断提升军备的中国在未来几年内将有能力实施其威胁。另一方面，台湾在武器的数量和质量上都远不及中国。但作者认为，中国是否真的打算动武又是另一回事。

"即使有军事能力：北京是否想要进攻台湾，这又是另一个问题。侵略的经济成本和政治风险相当高。但另一方面，合并台湾将是实现'中国梦'的重要一步。习近平的民族主义计划是在2049年恢复中国的大国地位。"

文章接着提出疑问：美国会否在台海爆发战争时驰援台湾？作者认为，这一点尚不清楚。"美国采取的是战略模糊政策。对于是否会在战争时支持台湾，美国人刻意不置可否。这种模棱两可的做法一方面是为了遏制北京进攻，另一方面是为了激励台湾提升自己的防卫，不要对中国大陆进行挑衅-尤其是迈出独立的步伐。"

文中指出，这一政策是美国在1970年代改变外交路线的结果。在美国与中华民国断交并转而与中华人民共和国建交后，华盛顿在1979年出台的《台湾关系法》中承诺向台湾提供自卫军备。该法明文指出，美国视以禁运等手段决定台湾前途的任何努力为对太平洋地区和平和安全的威胁。

"美国的国防政策是为了在战争时向台湾提供援助。然而，五角大楼过去几年对各种情况的模拟显示，如果中国在台湾海峡发动大规模攻击，美国必须考虑失败的可能性。"

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联合国秘书长古特雷斯日前警告美中可能爆发新冷战。《慕尼黑信使报》在"新冷战即将来临？西方担心中国与俄罗斯、伊朗结盟" (Droht ein neuer Kalter Krieg? Westen fürtet Allianz Chinas mit Russland und Iran)一文中写道，"目前全球地缘政治的辩论中，充斥着分裂、对抗、竞争、遏制、脱钩等词汇。西方国家担忧与中国、俄罗斯和伊朗爆发冷战。"

文中在提到中国时形容："中国经常表现得冷淡而且毫不妥协。不能与北京讨论领土问题或新疆等触及所谓"核心利益"的议题。对中国而言，权力是地缘政治的驱动力：谁若不对自己进行相应的定位，就已经输了。因此，在南中国海，中国的行为就如同它的主张是毫无争议的。例如将有争议的环礁变成军事要塞的岛屿。习近平主席不容忍西方国家对这种侵略性行为做出批评。"

"认知也是一个问题：中国认为，在与西方国家的所有难点和冲突背后都有美国的手笔。根据英国《经济学人》杂志的一篇报道，欧洲和其他西方国家驻北京的大使都不得不听中国同行的反复说教，称他们各自的国家之所以挑战中国，只是因为愚蠢地试图取悦美国。在北京的许多人看来，西方社会越来越颓废和衰落，而中国正在努力恢复成大国。美国被视为一个失败的霸主，正试图阻挠中国的崛起，这引起巨大的愤怒。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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