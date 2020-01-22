德语媒体：可能危及政权的病毒

（德国之声中文网）在中国，重大事件是否要通报社会，民众是否拥有知情权，最终都要由最高领导层来定夺。《南德意志报》发表评论认为，而决策的随机性又只能导致民众的猜忌和不安全感，也为阴谋论、谣言和政坛内斗提供了土壤。作者Stefan Kornelius撰写的这篇评论题为《可能危及政权的病毒》。评论写道：

中国领导层遵从的最高行为准则就是管控。控制民意，控制信息，控制流程。有关当局对疫情置之不理，并严格审查相关信息数天之后，最高领导人习近平突然下令要求对冠状病毒疫情增加透明度，并亲自出马处理危机时，中高层及地方干部想必都有些措手不及的感觉。最高领导人这一举动实在非同寻常，因为它发出了两个信号：其一，下级官员必须祭出人头，以维护最高领导人形象。其二，事态非常严重，冠状病毒已经威胁到了最高领导层的权威和可信度。

习近平就疫情发表讲话之后，四处洋溢着一派歇斯底里的氛围，也暴露了官方措手不及的尴尬。有关部门发布出入千万人口大城市武汉的旅行警告的做法就折射出了当前的混乱局面，而这种混乱也随时可能转变成社会上的恐慌情绪。一些部门非常担心被问责，因为他们在危机爆发后的最初时刻犯了错误，在卫生检疫方面也存在诸多漏洞。而这类错误和漏洞恰恰反映了这个巨大国家存在着某种程度的无政府状态以及管控方面的缺失。而在最高领导层看来，管控不力显然是一种威胁。"

评论认为，当前困扰最高领导层的主要有两点，首先，疫情可能激发民间问责浪潮。因此必须尽快祭出"责任者"缓解民愤。其次，本次疫情直接关系到中国的国际形象。因为一个希望充当世界领袖的大国，在疫情处置方面也必须遵守国际惯例。评论最后写道：

"每逢中国发生内部危机，中国最高领导层都会面对一个问题，这一次也不例外：那就是，应当怎样对待错误？承认错误无疑是承认自己的弱点，而一个宣称自己不可替代的体制，怎么可能会有弱点呢？有鉴于此，即便只是一次病毒引爆的疫情，最终也可能演变成对中国最高领导层的威胁。"

周二，中共政法委也发出通报，要求全面通报疫情，确保民众安全。《法兰克福汇报》以《隐瞒疫情 只会带来灾难》为题，介绍了疫情爆发以来，中国信息政策发生的变化。文章写道：

"如何处理令人不安的真相，也是本周二受到关注的话题。而讨论的焦点则是一月初被武汉警方以在网上'散布有关武汉肺炎谣言'而传讯的八位市民。他们是否曾遭到逮捕或刑罚，目前不得而知。涉及武汉警方本次传讯行动的两篇文章已经在周二被删除。与此同时，党报《环球时报》也介入了讨论。总编胡锡进通过微博要求武汉警方对自己的行为做出重新评估。'我相信，我们的政府需要改正错误的勇气。'只有这样，政府才能提高可信度，才能得到民众的支持。"