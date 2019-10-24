德语媒体：可耻的漠视

（德国之声中文网） 慕尼黑出版的《南德意志报》以"德国无视维吾尔人遭受的暴行"为题，刊发评论指出，致力于维汉和解却身陷囹圄的学者伊力哈木获得了萨哈罗夫人权奖，这是对德国的提醒。

"中国政府的批评者伊力哈木获得了由欧洲议会颁发的萨哈罗夫人权奖。这名身陷囹圄的维族教授并非强硬派，他认为，维吾尔人与汉人能够和解。中国正在对新疆民众施暴，在这一背景下，伊力哈木就是希望的象征。目前，新疆当局至少已经将100万人送入过所谓的'再教育营'。"

"面对这种无可忍受的行径，德国却依然在可耻地无视。美国已经将28家涉嫌在新疆地区参与相关行为的中国企业列入了黑名单，而德国却根本没有就制裁问题展开讨论。德国企业继续在新疆做生意。大众汽车在新疆有工厂，大众董事会主席迪斯(Herbert Diess)在接受采访时，还做出一副他仿佛完全不知情的样子。迪斯并不是个例。"

"德国政界也在刻意无视。和西藏一样，新疆问题也是中国政府的禁忌话题。对于伊力哈木而言，奖项是一份荣誉。而对于德国而言，萨哈罗夫奖则是一次提醒，提醒德国自己的过失。"

瑞士《新苏黎世报》以"即便是中国也无法解决美国财政问题"为题，刊发评论指出，美国2019年度的财政赤字达到了GDP的4.6%，而在贸易战中翻倍的关税收入不过是杯水车薪。

"近年来，美国经济景气本应该能够削减财政赤字，因此，美国财政赤字现在达到GDP的4.6%，更显得麻烦。过去4年间，财政赤字连续增长，几乎达到了2009年~2011年美国经济严重衰退时期的水平。与上一年相比，财政赤字又扩大了2000亿美元，赤字占GDP比重也从3.8%上升到4.6%。这其中的主要原因是财政开支增加，同时，财政收入占GDP的比重则有轻微下滑。这一趋势将在2020财年里持续，因为华盛顿并不准备采取措施扭转。"

"特朗普最喜欢宣称，贸易战、尤其是对中国商品加征的惩罚性关税，为美国增加了巨额财政收入。美中谈判期间，美国总统喜欢说，中国终于开始付钱了，因此他根本不急于达成协议。触目惊心的赤字数字反驳了这种说法。确实，美国的关税收入2019财年从413亿美元上升到了708亿美元，和奥巴马时期的350亿美元相比，可以说是翻了一倍。但是，这些关税的直接支付者却是美国进口商，而且，关税收入猛增也无助于清理美国财政问题：708亿美元，只相当于美国联邦总收入的2%。"

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