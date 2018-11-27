德语媒体：可怕的婴儿试验

（德国之声中文网）"这只是一个时间的问题，这个消息总有一天会出现。现在，事情终于发生了。"《法兰克福汇报》发表题为"人的尊严何在"的文章，指出有关试验引起国际舆论的出离愤怒，这一反应是恰当的，因为"这一试验是违反人性的"，但同时提醒人们，国际上对胚胎生殖系统基因编辑的态度仍是暧昧不清的。

文章在介绍了中国科学家的研究试验后写道："这是在人类早期生命--婴儿身上做试验。人们被告知'女婴很健康'，可是在对人体的副作用和长期后果还完全没有认知的情况下，怎么能做出这样的论断？这一切不仅涉及没有能力做出选择的人，而且事关他们的子孙后代。"

作者认为，对这样的研究在试验，科学界必须谨慎斟酌其可预见的功效和风险："毕竟，对人类生理的基础--生殖线进行系统性干预的试验，并非只是关系到科学家的事。这是一个涉及整个人类的问题。人们要面对很多问题。除了预测风险、评估其它选项、考虑变异将世代遗传的实际情况，必须澄清允许应用的范围：是治疗手段、还是已经涉及了优化（所谓'设计婴儿'）的范畴，旨在改变人体本身？要负责任地制定规则，应注意哪些伦理和政治的标准原则？谁有权、谁应该做决策或至少定出决策的框架和标准？所有这些问题都还几乎没有得到澄清，或仅在科学界得到了讨论。"

跨越红线

《新苏黎世报》发表评论"毫无顾忌的婴儿试验"，认为中国科学家的做法"同时越过了好几条红线"。文章写道：

"首先，目前专业人士的共识是，只要还不能确定有关技术的风险，就不应该让基因经过人工变异的婴儿降生。尽管这一表述稍显模糊，但一个研究团队擅自主张，认为自己已对风险具备足够的掌控能力，这是不行的。迄今为止，尚没有系统性的动物试验对此类强制性基因改变的长期后果进行深入研究。这一过程中，无意间改变遗传基因的可能性总是存在的。

"其次，这一人工介入手段目的并不是矫治一种严重的疾病，而是人为优化（human enhancement）。两名女婴并不是因患病接受治疗，而是要获得对一种感染性疾病的免疫力，而这种疾病今天人们是可以通过其它途径预防和治疗的。然而，她们身上的基因变化并非只有益无害，她们感染其它病毒的可能性甚至会升高。对一名其实是健康的孩童实施如此值得质疑的优化变异，确实必须对其安全性提出更严格的要求。"

评论还指出，这一基因编辑显然只在双胞胎中的一人身上取得了成功，而研究人员在知情的情况下，将另一受精卵也植入母亲体内。而由这一胚胎孕育的婴儿非但未能获得免疫力，反而面临其它健康风险。此外作者质疑女婴的父母是否完全了解这一试验对自己和孩子到底意味着什么，如果答案是否定的，这将是一个灾难性的悲剧。文章最后写道："这一试验是对人体生殖细胞的干预，这意味着胚胎将产生的卵子以及日后它们所孕育的后代都会受到这一改变的影响。理论上这还会影响到整个人类的基因库。"

本周在香港举行在第二届国际人类基因组编辑峰会，将探讨如何负责地运用基因技术。文章认为，在这一背景下，这一做法无疑是一种挑衅。"一些研究者无视科学界制定的规则，这是一个令人悲观的信号。"

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点