德语媒体：只顾自己利益的欧洲人

(德国之声中文网) 最新一期的《明镜周刊》以"德国，一个小毛孩"为题，刊发社评指出，德国曾经是光荣的欧洲主义者，现在却是犹豫者；二战后的德国人是欧洲一体化的最大受益者，而现在德国人却被认为只顾自己利益而对周遭的崩坏坐视不理。

作者感叹，在欧美的自由民主理念面临危机的今天，拥有强大经济实力的德国本应该战斗在第一线，但是却像一个懵懂的小毛孩一般，坐视欧洲的民粹崛起、自由主义受威胁。"在德国总理府、外交部，难道没有任何人意识到欧盟扩大的重要性吗？北马其顿、阿尔巴尼亚正叩响欧盟的大门。它们不是完美的民主国家，这当然是一个问题，但是如果欧洲把它们拒之门外，它们就会转投中国的怀抱， 正中北京下怀。中国人借此就可以稳稳地插足欧陆。同样，俄国人也虎视眈眈。"

"不过，要是我们就这么接纳了这两国，也会是一个问题。它们有可能依然会在经济上以及政治上依赖北京，中国人于是在欧盟内也插进一只脚。专制政权插足民主之洲，这当然有些危言耸听，可是这难道不现实吗？毫无疑问，中国人正在贯彻长期战略；可我们欧洲的长期战略又在哪里？德国的欧洲事务长期战略又在哪里？"

"德国的消极无为，反映出了一种反欧洲的思潮。科尔(Helmut Kohl)卸任总理不过二十余年，他那一代人对欧洲一体化的热衷，动机是消除敌对。而今天，欧洲一体化则攸关捍卫欧洲的自由民主中心之地位。这一动机同样巨大，值得我们付出相似的努力。"

《新奥斯纳布吕克报》以"中国的大棒之下"为题，刊发评论指出，在西方的坐视中，中共将会毫不留情地对付香港示威者。

"中国的大棒政策应该成为对我们的警示。德国人依然片面地认为，中国会是未来的资本主义超级大国，处处追求卓越，而共产主义不过是纸上说说而已。但是后者其实是谬论。中华人民共和国成立70年以来，北京始终是一个专制政权。因此，中共当局面对抗议的香港民众，毫不留情。谁敢质疑中共的权力，谁就是国家公敌。因此，北京绝对不会容忍香港未来民主化。"

"在这场全新的全球较量中，特朗普治下的美国正试图维持地位。因此，华盛顿发动了贸易战，还警告北京不要在香港使用过分的武力。而总是喜欢自诩为人权卫士的欧洲人，却在面对中国时长期软弱。这也是因为欧洲陷于分裂之中，中国人正在希腊等地大举投资。德国政府也同样保持克制。不管香港示威者的动机有多么地光荣，欧洲人依然以经济利益为重。香港人无法期待来自西方的帮助。"

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