 德语媒体：只顾自己利益的欧洲人 | 媒体看中国 | DW | 23.11.2019

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德语媒体：只顾自己利益的欧洲人

《明镜周刊》认为，德国人在欧洲一体化议题上的犹豫，让北京有了插足欧洲的机会。《新奥斯纳布吕克报》抨击欧洲人只重视经济利益而忽视香港人对民主的追求。

EU-Fahne auf China-Fahne (picture alliance/chromorange/C. Ohde)

DW.COM

中国外交部长王毅周一 (10月21日) 在法国巴黎接受法新社访问时表示，中国与欧盟针对长期投资计划展开的谈判进行得非常顺利。 此外，他也呼吁布鲁塞尔与北京能尽快针对自由贸易协议展开协商。 (22.10.2019)

欧盟已答应北马其顿和阿尔巴尼亚举行入盟谈判，但是法国认为2国没有满足入盟谈判的先决条件。德国和其他支持两国入盟的欧盟国家受到指责。 (16.10.2019)

德国经济界要求欧盟对中国的一带一路倡议做出答复。德国经济东方委员会主席比歇勒称，总是对中国的这个项目不停地抱怨无济于事，必须积极地进行参与。 (17.09.2019)

被问及是否会签署《香港人权及民主法案》，美国总统特朗普的表态模棱两可。与此同时，香港众志秘书长黄之锋在接受德媒采访时呼吁国际社会向中国施压。 (23.11.2019)

德国《明镜周刊》等报章媒体，注意到德国政府在香港局势上的“沉默”。联邦政府发言人赛博特本周三在记者会上没有回应美国国会通过的《香港人权与民主法案》。 (22.11.2019)

(德国之声中文网) 最新一期的《明镜周刊》以"德国，一个小毛孩"为题，刊发社评指出，德国曾经是光荣的欧洲主义者，现在却是犹豫者；二战后的德国人是欧洲一体化的最大受益者，而现在德国人却被认为只顾自己利益而对周遭的崩坏坐视不理。

作者感叹，在欧美的自由民主理念面临危机的今天，拥有强大经济实力的德国本应该战斗在第一线，但是却像一个懵懂的小毛孩一般，坐视欧洲的民粹崛起、自由主义受威胁。"在德国总理府、外交部，难道没有任何人意识到欧盟扩大的重要性吗？北马其顿、阿尔巴尼亚正叩响欧盟的大门。它们不是完美的民主国家，这当然是一个问题，但是如果欧洲把它们拒之门外，它们就会转投中国的怀抱， 正中北京下怀。中国人借此就可以稳稳地插足欧陆。同样，俄国人也虎视眈眈。"

"不过，要是我们就这么接纳了这两国，也会是一个问题。它们有可能依然会在经济上以及政治上依赖北京，中国人于是在欧盟内也插进一只脚。专制政权插足民主之洲，这当然有些危言耸听，可是这难道不现实吗？毫无疑问，中国人正在贯彻长期战略；可我们欧洲的长期战略又在哪里？德国的欧洲事务长期战略又在哪里？"

"德国的消极无为，反映出了一种反欧洲的思潮。科尔(Helmut Kohl)卸任总理不过二十余年，他那一代人对欧洲一体化的热衷，动机是消除敌对。而今天，欧洲一体化则攸关捍卫欧洲的自由民主中心之地位。这一动机同样巨大，值得我们付出相似的努力。"

Hongkong Antiregierungsproteste Maskierte Demonstranten Molotov Cocktail (picture-alliance/Zuma/I. Abreu)

《新奥斯纳布吕克报》以"中国的大棒之下"为题，刊发评论指出，在西方的坐视中，中共将会毫不留情地对付香港示威者。

"中国的大棒政策应该成为对我们的警示。德国人依然片面地认为，中国会是未来的资本主义超级大国，处处追求卓越，而共产主义不过是纸上说说而已。但是后者其实是谬论。中华人民共和国成立70年以来，北京始终是一个专制政权。因此，中共当局面对抗议的香港民众，毫不留情。谁敢质疑中共的权力，谁就是国家公敌。因此，北京绝对不会容忍香港未来民主化。"

"在这场全新的全球较量中，特朗普治下的美国正试图维持地位。因此，华盛顿发动了贸易战，还警告北京不要在香港使用过分的武力。而总是喜欢自诩为人权卫士的欧洲人，却在面对中国时长期软弱。这也是因为欧洲陷于分裂之中，中国人正在希腊等地大举投资。德国政府也同样保持克制。不管香港示威者的动机有多么地光荣，欧洲人依然以经济利益为重。香港人无法期待来自西方的帮助。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

外部链接

SPIEGEL: Deutschland, ein Wicht

明镜周刊

Unter Chinas Schlagstock

新奥斯纳布吕克报

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