德语媒体：只有坚定的改革才能帮中国应对特朗普的关税战

《新苏黎世报》发表评论指出，如果特朗普在上任后将其新贸易壁垒计划付诸实施，那么这将对中国经济产生严重后果。《焦点》杂志关注20年前几乎不具备汽车生产能力的中国现在却已经崛起成为世界上最大的汽车生产国，德国汽车工业可以从中国学到哪些经验和教训。

（德国之声中文网）今年12月初，特朗普威胁说，如果金砖集团国家采取行动削弱美元，将对这些国家加征100%的关税。中国就是金砖集团成员国。在这之前，他还宣布，将于1月20日上任当天将对中国商品的现有关税提高10%。他还曾在竞选期间威胁要对来自中国的货物征收高达60%的关税。

《新苏黎世报》发表的评论写道：“如果美国新政府对其宣布的内容哪怕只是部分真正执行，那么也将对中国经济产生将比特朗普在其第一任期内对中国设置的贸易壁垒更为严重的影响。”

“对所有中国商品征收60%的关税将使中国经济增长下降一到两个百分点。牛津经济研究院的专家计算出，如果关税上调幅度不大，中国经济增速将下降0.4个百分点。”

评论指出，在特朗普的第一任期内，中国对美国市场的依赖程度远高于美国对中国市场的依赖程度。

“但近年来，中国企业开辟了新的销售市场，尤其是侵略乌克兰后受到许多西方国家制裁的俄罗斯。中国对中亚国家的出口也大幅增加。此外，中国企业找到了通过越南或墨西哥等第三国将货物销售到美国的方法。中国还让人民币适度贬值。美国在疫情期间推出的经济刺激计划也间接帮助了中国企业。”

评论指出：“中国经济学家建议政府利用正在出现的危机进行结构性改革，因为从长远来看，这可以使中国经济建立在更健康的基础上。首先，政府必须确保私人家庭收入的增长。这将促进私人消费。为此，迫切需要扩大完善欠发达的社会保障体系。”

“中国政府还必须重新给予私营企业更多的活动空间，因为过去主要是私营企业创造了就业机会，从而确保了收入增长。最近提出的加强私营部门的法律还远远不够。”

向中国学习

《焦点》杂志撰文分析讨论德国汽车工业可以从中国学到哪些经验和教训。文章写道：“中国长期以来一直被人嘲笑，不被认真对待，但现在却已经崛起成为世界上最大的汽车生产国。而且中国不仅仅在产量数字上越来越把其他国家甩在后面，而且在创新和联网等方面，比亚迪、吉利、蔚来等制造商越来越多地向西方竞争对手展示出自己的实力。”

“20年前，中国几乎不具备生产汽车的能力。如今，每年有超过4000万辆汽车从那里的走下生产线。2020年以来，比亚迪等制造商就实现了迅猛发展。中国已经超越了之前领先的汽车生产国——美国、韩国、德国、墨西哥和日本。”

文章指出，中国不仅在汽车产能方面已经超越传统汽车制造大国，而且在生产成本方面也更具优势。瑞银将大众ID.3电动车同这一车型的竞争对手比亚迪Seal（海豹）进行比较，结果发现在生产成本方面，比亚迪比大众汽车便宜近80％。

文章写道：“汽车行业专家布拉泽尔（Stefan Bratzel）指出，现在必须要扭转局面。现在的关键是向中国学习，然后达到更高的水平。这样才能维持附加值或者赶上中国的进度。不过留给德国汽车业的时间不多了。‘留给我们的最多还有两三年的时间。’他说。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。