德语媒体：变革的世纪

（德国之声中文网）长期以来，美国曾经是自由贸易的坚定捍卫者。而特朗普治下的世界头号强国却在强调"美国优先"论。《商报》发表评论指出，21世纪将是一个充满变数的世纪。这篇题为《变革的世纪》的评论写道：

"面对内部各类挑战，欧洲疲于应付，也根本无法形成统一的外经政策。欧盟各成员国规模相差很大，其视野当然也就不尽相同。而英国退欧造成的混乱局面更显示出，不进行根本性的改革，欧盟局面很难出现改观。

亚洲却呈现出惊人的经济活力和自信。自九十年代以来，亚洲的经济产值已经递增了三倍之多，中国的增幅更是高达九倍。这一迅猛发展使得数百万人摆脱了贫困，得以跻身中产阶级。而欧洲并很少对这一惊人发展表现出足够的敬意。

除此之外，在技术领域，亚洲也在奋起直追。中国探测器在月球背面成功登陆就是这一发展的最佳证明。迄今为止，还没有任何国家能够完成月球背面的登陆。在通讯技术领域，中国也已将西方抛在了后面。而在面向顾客的平台经济方面，中国取得领先地位也只是一个时间问题。"

评论罗列了中国的"一带一路"，印度的"印度制造"以及印尼、越南以及马来西亚等一系列亚洲国家的宏伟经济计划。评论写道：

"我们应当如何应对呢？难道要阻止甚至通过立法限制亚洲企业来欧洲投资吗? 至少对于德国这样一个面向出口的经济体应当三思而后行。

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'德国制造'享有极高的声誉。但这并不是未来一帆风顺的保障。德国总理默克尔前不久对此就曾有过非常贴切的表述：无论我们多勤奋、多优秀，多么出类拔萃，但如果强大的贸易伙伴不支持公平竞争的话，那么一切都将是徒劳的。"

正当西方各国就华为以及中国造通讯设备的安全性能吵得不可开交的时候，德国联邦信息技术安全署指控中国出产的欧乐风（Ulefone）手机预装了恶意软件。欧乐风是中国专门面向境外市场的廉价手机。《法兰克福汇报》以《偷窃用户信息的廉价手机》为题报道了事态的最新发展。文章写道：

"这一中国智能手机的宣传广告上写道：'欧乐风敢于打破常规，大胆创新。'而德国联邦信息技术安全署最新发出的安全警告似乎说明，欧乐风打破了太多的常规。信息技术安全署通过亚马逊网站购买了三台手机，对其进行安全漏洞检测。三台手机中包括欧乐风 S8 Pro机型。技术人员发现手机安装了有害软件，并在同'C&C-Server'（命令和控制伺服器）进行交流。也就是说，一款有害App将可以搜集手机信息，并将其传送至另一个系统。这款有害软件可以发现手机中的软件安装情况。还可以在使用者不知情的情况下，进行网络联，甚至准许黑客遥控手机，从而使后者能够安装更多的有害软件。"

欧乐风以其廉价的智能手机而著称，市场售价介于40至400欧元之间。目前，亚马逊网店已将问题手机下架。《法兰克福汇报》接着写道：

"在廉价智能手机市场有数百个品牌，其中绝大多数来自中国。其销售量远远低于华为和三星等高端产品。但德国联邦信息技术安全署表示，每天都有大约两万次德国IP访问有害伺服器的记录。安全署主席舒恩波姆（Arne Schönbohm.）表示，'这一数据再度显示，不应单凭价格和技术特性来做出是否购买的决定，否则用户有可能会泄露个人信息，甚至成为被诈骗的受害者，从而付出更大的代价。'"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点