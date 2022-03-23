德语媒体：受苦的民众和中国亟需更好的疫苗

《法兰克福汇报》认为，中国的“清零”政策已经让民众彻底感到厌烦。《明镜周刊》则援引专家指出，中国需要更好的疫苗来避免一场灾难。
（德国之声中文网）《法兰克福汇报》周六（3月26日）发表文章"封锁下的中国"（China im Lockdown），指出中国针对新冠采取的抗疫措施代价高，而且越来越不受待见。
文章在开头写道："偶尔能听到有人说强制接种疫苗是走向独裁的第一步，这种论点被中国的独裁者有力地反驳了：在中国对6000万人实施数月封锁的两年后，又有4000万中国人在过去数周内被要求足不出户--偏偏专制的中国却并没有强制接种疫苗。"
这篇由《法兰克福汇报》记者Hendrik Ankenbrand从上海发来的报导接着指出，中国有超过5000万60岁以上的人未接种疫苗。这名作者也注意到中国官方由此发出的警告："如果我们不快速推动这个5000多万人群的疫苗接种工作，一旦放松管控，出现重症、死亡绝对人数都是我们难以接受的，我国的医疗资源也必然受到严重的挤兑，造成重大的社会问题。"
文章继续写道："当世界其他地方开始恢复正常生活时，在中国的经济中心，民众却被再次禁止离开他们的小区，并且需要反复进行新冠测试。摩根士丹利银行认为，中国的经济有可能因此在今年前三个月出现停滞现象。"
文章作者认为，从统计学角度而言，中国的"清零"政策迄今为止算是一种成功：德国周四报告了逾30万例新增新冠确诊病例，但中国这个十几亿人口的国家累计报告确诊的病例只有约14万例--而且这是从疫情开始以来的全部记录；与美国相比，中国的新冠死亡人数也要少很多；另外，中国的经济在新冠大流行的一年中也有所增长。
然而，文章笔锋一转：奥密克戎（omicron）变体的传播速度对病毒稽查员来说太快了，在香港以及上海和深圳等内地城市都可以看到这种情况。
在《法兰克福汇报》的这名记者看来："将共产党与西方不同、已经打败病毒收录进教科书的中国在对抗新病毒变种的斗争中却面临失败的危险。这么多人没有接种疫苗的事实和该政权的胜利性宣传不无关系：两年来，中国几乎一直保持边境关闭的状态，并说服民众，与世隔离的中国就像穿着带面具的防护服一样安全。"
"中国国家主席习近平现在也承认这只是一个幻觉，并下令将清零措施'对经济社会发展的影响降到最低'，文章继续指出："而它的代价对中国来说确实可能会很高。政府不仅不再发放出国旅行的护照，民众对被隔离的恐惧也早已大于对病毒本身的恐惧。"
文章作者认为："中国人正痛苦地体会着该国政治制度的弊端：个人在不透明的国家权力面前的无能为力。远离民众的权力中心越来越受意识形态的控制。研究显示，德国制造商Biontech公司疫苗的预防重症保护力远高于中国国产疫苗。但北京没有批准这款疫苗，因为它不是中国的。"
即使上海还没有发生像深圳居民那样走上街头抗议封锁的事件，作者总结道："中国人对清零政策已彻底厌烦。在其百年历史中，中国共产党已多次证明，在压力下它可以一夜之间改变自己的说法。当然，为了'与病毒共存'，必须要为更多的老年人接种疫苗，并且必须建造新的医院，特别是在农村地区。""而事实上，已有细微迹象表明，北京开始思考如何能够成功地'与病毒共存'。也是时候了，毕竟，现在在中国接近零点的只剩民众的情绪了。"
周六当天，《明镜周刊》也关注了中国的严格防疫措施，发表文章"中国面临新冠休克的危险？（Droht China der Coronaschock?）"
文章注意到，中国现在正面临着一场危机。文章援引总部设在伦敦的分析公司Airfinity的专家写道："如果最新的新冠变异株像最近几周袭击香港一样袭击中国大陆，在最坏的情况下，仅在五月初，中国的新冠死亡病例就会达到一百万。奥密克戎在香港造成的死亡率比世界任何其它地方都高；每天每一百万居民中就有多达37.6人死于新冠。"
文章接着写道："香港的新冠死亡率比新西兰要高20倍，后者也曾一度奉行清零政策，但后来达到了良好的疫苗接种率。中国也许可以通过对百万人口城市进行进一步的严格封锁来减缓死亡病例的产生。但愈加清晰的是：中国必须使用更好的疫苗来避免一场灾难。"
Airfinity的专家还认为，中国亟需在世界市场寻求更有效的加强型疫苗。根据他们的计算，目前在富裕和新兴国家有超过7.5亿剂合适的疫苗，包括俄罗斯卫星五号（Sputnik V）疫苗、Biontech、强生和阿斯利康公司生产的疫苗。这些剂量可以满足几乎所有35岁以上的中国人接种疫苗的需求。如果中国能够达到与新西兰一样的疫苗接种率，那么奥密克戎的爆发将最多夺走45000条生命。"
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尽管感染人数居高不下，上海至今仍未封城，而是采用分区封锁、大规模核酸检测加上抗原自检等管控方式。上海目前的措施，是否能成为中国之后防疫路线的借镜？
中国正在经历两年以来最严重的新冠疫情，奥密克戎变异株已在各地出现传播。尽管有微小的调整，政府采取的防疫措施仍然没有脱离“清零”的路线。中国国内对这一政策的质疑越来越多。一直关注包括中国在内的亚洲国家防疫实践的德国微生物学家、传染病学家亚历山大·凯库勒（Alexander Kekulé）就此接受了德国之声的访问。
中国的“动态清零”防疫政策在很长时间较为成功，将新冠疫情的影响压制在最低限度之内。但随着奥密克戎变种的扩散，这种防疫策略也经受前所未有的考验。而在美国经历了完全不同防疫策略的华人们，回到中国之后的感受更为强烈。