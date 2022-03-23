德语媒体：受苦的民众和中国亟需更好的疫苗

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》周六（3月26日）发表文章"封锁下的中国"（China im Lockdown），指出中国针对新冠采取的抗疫措施代价高，而且越来越不受待见。

文章在开头写道："偶尔能听到有人说强制接种疫苗是走向独裁的第一步，这种论点被中国的独裁者有力地反驳了：在中国对6000万人实施数月封锁的两年后，又有4000万中国人在过去数周内被要求足不出户--偏偏专制的中国却并没有强制接种疫苗。"

这篇由《法兰克福汇报》记者Hendrik Ankenbrand从上海发来的报导接着指出，中国有超过5000万60岁以上的人未接种疫苗。这名作者也注意到中国官方由此发出的警告："如果我们不快速推动这个5000多万人群的疫苗接种工作，一旦放松管控，出现重症、死亡绝对人数都是我们难以接受的，我国的医疗资源也必然受到严重的挤兑，造成重大的社会问题。"

文章继续写道："当世界其他地方开始恢复正常生活时，在中国的经济中心，民众却被再次禁止离开他们的小区，并且需要反复进行新冠测试。摩根士丹利银行认为，中国的经济有可能因此在今年前三个月出现停滞现象。"

迄今的成功与失败的风险

文章作者认为，从统计学角度而言，中国的"清零"政策迄今为止算是一种成功：德国周四报告了逾30万例新增新冠确诊病例，但中国这个十几亿人口的国家累计报告确诊的病例只有约14万例--而且这是从疫情开始以来的全部记录；与美国相比，中国的新冠死亡人数也要少很多；另外，中国的经济在新冠大流行的一年中也有所增长。

然而，文章笔锋一转：奥密克戎（omicron）变体的传播速度对病毒稽查员来说太快了，在香港以及上海和深圳等内地城市都可以看到这种情况。

在《法兰克福汇报》的这名记者看来："将共产党与西方不同、已经打败病毒收录进教科书的中国在对抗新病毒变种的斗争中却面临失败的危险。这么多人没有接种疫苗的事实和该政权的胜利性宣传不无关系：两年来，中国几乎一直保持边境关闭的状态，并说服民众，与世隔离的中国就像穿着带面具的防护服一样安全。"

安全只是幻觉？

"中国国家主席习近平现在也承认这只是一个幻觉，并下令将清零措施'对经济社会发展的影响降到最低'，文章继续指出："而它的代价对中国来说确实可能会很高。政府不仅不再发放出国旅行的护照，民众对被隔离的恐惧也早已大于对病毒本身的恐惧。"

文章作者认为："中国人正痛苦地体会着该国政治制度的弊端：个人在不透明的国家权力面前的无能为力。远离民众的权力中心越来越受意识形态的控制。研究显示，德国制造商Biontech公司疫苗的预防重症保护力远高于中国国产疫苗。但北京没有批准这款疫苗，因为它不是中国的。"

即使上海还没有发生像深圳居民那样走上街头抗议封锁的事件，作者总结道："中国人对清零政策已彻底厌烦。在其百年历史中，中国共产党已多次证明，在压力下它可以一夜之间改变自己的说法。当然，为了'与病毒共存'，必须要为更多的老年人接种疫苗，并且必须建造新的医院，特别是在农村地区。""而事实上，已有细微迹象表明，北京开始思考如何能够成功地'与病毒共存'。也是时候了，毕竟，现在在中国接近零点的只剩民众的情绪了。"

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 疫情再起 中国多地发生疫情，鉴于感染人数不断上升，多个城市实施了封锁措施。大规模核酸测试，学校停课，小区实施封闭式管理。中国卫健委统计，3月22日0—24时，新增确诊病例2667例。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 空荡的市区 越来越多的城市开启防疫限制，包括上海。病毒的传播令民众不安，同时，缺乏透明性和一致性的防疫措施也引发民怨。路透社报指出，在社交媒体上，批评性的帖子很快就被删除。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 迪士尼乐园暂时关闭 尽管按照国际标准来说，上海新增病例数量很低，不过当地还是出台了严格的防控措施，上海迪士尼乐园也暂时停业。去年10月末，一名女士入园游玩后被确认新冠病毒检测呈阳性，上海迪士尼乐园的3万多名游客被要求接受核酸检测后方可离园。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 方舱医院再现 随着新一轮疫情在多省蔓延，各地也再次建起方舱医院。央视新闻报道，国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉指出，目前建成或在建方舱医院有33家，分布在12个省份。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 香港疫情大爆发 数周前香港爆发大规模疫情，以奥密克戎(Omicron)变异株为主。每日逾万人染疫。医院、殓房一度人满为患。不过近日确诊数字已连续三天少于二万、渐趋平稳，专家指香港已经出现群体免疫。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 清真寺临时成为接种中心 为了扩大疫苗接种率，香港的九龙清真寺临时成为疫苗接种中心。香港公务员事务局局长聂德权表示呼吁已接种疫苗的民众接种加强针，以维持疫苗保护力。他还指出，港府的目标是尽快提高第二季新冠疫苗的接种率至9成，并尽一切所能便利长者和儿童接种疫苗。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 香港与病毒共存？ 尽管这波疫情尚未结束，香港特首林郑月娥还是在本周一（3月21日）在记者会上宣布最新松绑政策，包括取消禁飞令丶缩短旅客的酒店检疫期丶学校复课，并表明暂缓全民检测。她也表示4月1日起取消对英国丶美国丶加拿大等9国禁飞令。香港大学医学院公布最新疫情数据推算，估计目前已有6成港民，约440万人染疫，绝大部分人正在康复或已康复，高峰期已经过去。

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 等待恢复正常 受防疫措施影响的民众们纷纷在社交网络上表达自己的观点。有人在微博上写道："香港、上海和深圳分别用了三种不同的防疫模式。香港状况最差但会首先开放，深圳最有效，而上海也许是最累，最痛苦的。"

奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战 欧美开始“与病毒共存” 尽管欧洲的感染数字依然居高不下，但各个国家正在讨论实施放宽措施。德国3月末取消了大部分防疫措施，只有对民众和公共生活限制较少的"基础保护"。例如将只在医院、护理院和公交车、火车和飞机里要求人们戴口罩，以及只在中小学校和养老院进行定期新冠检测。此外，各个联邦州可根据需要，自行决定在个别的疫情高发地区实施更严格的防疫限制措施。



中国面临新冠休克的危险？

周六当天，《明镜周刊》也关注了中国的严格防疫措施，发表文章"中国面临新冠休克的危险？（Droht China der Coronaschock?）"

文章注意到，中国现在正面临着一场危机。文章援引总部设在伦敦的分析公司Airfinity的专家写道："如果最新的新冠变异株像最近几周袭击香港一样袭击中国大陆，在最坏的情况下，仅在五月初，中国的新冠死亡病例就会达到一百万。奥密克戎在香港造成的死亡率比世界任何其它地方都高；每天每一百万居民中就有多达37.6人死于新冠。"

文章接着写道："香港的新冠死亡率比新西兰要高20倍，后者也曾一度奉行清零政策，但后来达到了良好的疫苗接种率。中国也许可以通过对百万人口城市进行进一步的严格封锁来减缓死亡病例的产生。但愈加清晰的是：中国必须使用更好的疫苗来避免一场灾难。"

Airfinity的专家还认为，中国亟需在世界市场寻求更有效的加强型疫苗。根据他们的计算，目前在富裕和新兴国家有超过7.5亿剂合适的疫苗，包括俄罗斯卫星五号（Sputnik V）疫苗、Biontech、强生和阿斯利康公司生产的疫苗。这些剂量可以满足几乎所有35岁以上的中国人接种疫苗的需求。如果中国能够达到与新西兰一样的疫苗接种率，那么奥密克戎的爆发将最多夺走45000条生命。"

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