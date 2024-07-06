德语媒体：受益者是习近平

《新苏黎世报》强调，中国领导人习近平是俄罗斯总统普京欲建立世界新秩序的受益者。《法兰克福汇报》则认为，欧盟对中国电动车征收的临时关税“没问题，但不解决问题”。

（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》周五（7月5日）以“受益者是习近平”为题，刊发评论指出，俄罗斯总统普京提出在欧亚大陆建立新安全架构以及与乌克兰和谈的条件，“清楚地表明了其真正目的：乌克兰是普京要落实其世界新秩序构想的战场”。

在有关欧亚大陆的安全架构问题上，普京曾建议在欧亚大陆建立以平等和安全不可分割为特点的安全构架，所有潜在参与者应建立对话关系。《新苏黎世报》评论道：“普京在构想中认为，通过俄罗斯和中国的努力为欧亚大陆带来和平和安全，这一计划听起来近乎理想化，但也是十分狡猾的。最重要的是，它只有一个目标：将美国人赶出欧洲，并与中国一起成为主导欧洲的力量”。

文章作者Markus Ackeret写道，向乌克兰发动战争的决定让普京自己变成了一名革命者：不是在自己的国家，而是在全世界范围。“他看到了摧毁旧世界秩序、报复美国的机会。俄罗斯正试图再次打着反对西方殖民主义的口号在非洲、拉丁美洲和亚洲拉拢盟友，同时却对自己的殖民主义政策缄口不言。”

7月3日，中国国家主席习近平与俄国总统普京在上合峰会期间会晤，这是两人自今年5月以来第二度会面。 图像来源: Sergei Guneev/Pool/Sputnik/REUTERS

依赖中国

评论继续指出，突然扩员的金砖国家集团和同样在扩大、更加立足于地区的上海合作组织（SCO）都是这些发生改变的地缘政治关系的体现。普京将它们视为其“多极世界”构想的支柱，在这个世界里，每个国家都在捍卫自己的利益——必要时亦可使用武力。

《新苏黎世报》的文章最后写道：“不难看出，用来为破坏旧秩序辩护的所谓赢得主权的说法是具有欺骗性的。自从决定与西方开战以来，俄罗斯从未像现在这样依赖中国。在金砖国家和上合组织中，普京并不是核心人物，中国国家元首和党的领导人习近平才是。他才是普京破坏性政策的真正受益者。然而，欧洲既不能接受普京的世界秩序，也不能接受习近平的规则。”

“关税没问题，但不解决问题”

德国《法兰克福汇报》周五则关注了欧盟对中国电动车征收的临时关税，以“关税没问题，但不解决问题”为题刊发评论指出：“在欧盟委员会看来，有关中国低成本电动汽车的争端一切都在按计划进行。在临时保护性关税生效后，中国政府显然不想让争端升级。中国想要谈判。欧盟委员会之前多年来一直在推动谈判，但都没有成功。通过征收保护性关税，欧盟委员会也发出了一个明确的信号，即它对去年春季宣布的调整对华关系是认真的。基于无限制贸易的天真伙伴关系时代终于结束了。欧盟委员会并没有回避冲突，即使是在对双方都很重要的汽车行业。”

中国电动汽车产业发展势头迅猛。 图像来源: TANG KE/Avalon/Photoshot/picture alliance

文章作者Hendrik Kafsack继续写道：“欧盟委员会正在顺着美国的潮流行事，这使它受益匪浅。中国政府之所以反应平和，与美国总统拜登施加的巨额关税有很大关系。中国不想打双线贸易战，至少希望保留进入欧洲市场的机会。因此，通过谈判解决问题的机会很大。现在距离11月份的欧盟最终决定还有一段时间。布鲁塞尔必须利用好这段时间，不要太过分。因为向中国政府发出明确的信号固然重要，中国公平竞争、不以高补贴的大规模生产来消灭竞争对手固然重要，但贸易战对欧盟经济造成的损害也确实是可怕的。而且，通过关税和封锁是无法打造竞争力的，这也是事实。”

评论最后总结：“欧洲制造商若想长期追赶中国，就必须在创新电动汽车的制造方面迎头赶上。布鲁塞尔必须为此创造框架条件。自由贸易可以在其中发挥核心作用： 毕竟中国之外有足够多的合作伙伴。”

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