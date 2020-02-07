德语媒体：反抗的病毒开始蔓延

(德国之声中文网）冠状病毒疫情笼罩下的中国，政府又陷入一场新的危机：曾因披露疫情遭警方"训诫"的敢言医生李文亮成了民众心目中的英雄。《南德意志报》发表评论题为《抗争的病毒开始蔓延》。该文写道：

"医生、记者和法官以及数以百万计的网民开始对新闻审查和打压公民社会的行为表达强烈不满。而这种打压政策恰恰是武汉疫情灾难的基础。他们不愿继续充当政治精英阶层的走卒，而是要求获得更多的言论自由，并要求进行政治改革。一名来自北京的著名教授近日撰文写道，官僚暴政正在动摇中国的体制。而数千网民更是在网络大声疾呼，我们知道他们在欺骗我们。

"在习近平的领导下，过去几年中，中国共产党将其领导权扩展至生活各个领域。几乎所有的非政府组织都遭到禁止，独立媒体更是被赶尽杀绝。在企业、高校、中小学、医院以至律师行，党组织大为加强。习近平历届前任所推行的务实做法再度被严格的意识形态教条所取代。自由的学术空间被不断收紧。对意识形态狂热、（对公民社会的）打压以及权力的高度集中的不满，都开始爆发。"

评论指出，经济高速发展的年代里，只要人们不去过问政治，就可以和当局相安无事，但李文亮既不是人权活动家，也不是反对派人士，他是一名只想治病救人的医生。李文亮之死引发的民愤极有可能对北京当局构成危险。评论写道：

"在疫情引发混乱的最初阶段，人们可以看到，只要党不插手，很多事情在中国也是可以做到的。中国学者得以在第一时间同国外研究机构交换疫情信息，记者可以全方位报道病毒蔓延。正是这些人勇敢的行为，使政府的过失被公诸与众。甚至有公民记者进入封城后的武汉披露当地的种种弊端。

"现在党的领导人习近平下令，要重新恢复政局稳定。于是乎，记者遭到逮捕，活动人士突然消失。但是，种种迹象显示，这类打压手段并不足以平息民愤。"

李文亮医生之死成了本周五中国社交媒体上受关注程度最高的话题。《法兰克福汇报》发自北京的报道称，对于中国当局来说，社交媒体上无所不在的悲愤情绪已经构成了某种威胁。文章写道：

"舆论压力如此之大，以至于党中央周五同意向武汉派遣调查组调查这起医生死亡事件。

"而对于李文亮医生死亡时间的各种相互矛盾的说法，更使一些人不再相信官方的说辞。一名网民在党的宣传喉舌《人民日报》证实医生死讯的报道下写道：'我早就知道，你们会在半夜发布死讯。'稍后，这条贴文即被删除。事实上，中国领导层经常会选择在夜深人静时发布不好的消息。"

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