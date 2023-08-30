 德语媒体：双管齐下的美国对华政策 | 媒体看中国 | DW | 30.08.2023

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德语媒体：双管齐下的美国对华政策

中美关系持续紧张之际，美国商业部长雷蒙多开始了访华之行，并在北京受到了高规格接待。德语媒体认为，雷蒙多之行凸显了中美至少在商贸领域相互依赖的程度仍非常之高。

Symbolbild Beziehungen USA China Fahne Flagge

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，美国商业部长雷蒙多（ Gina Raimondo）本来是华盛顿对华政策方面的强硬派人物，但此次访华行程中，这位鹰派人物却一反常态，表现出了异乎寻常的和解姿态。这篇题为《双管齐下》的评论写道：

"这种突如其来的开明姿态显然也是迫不得已：中美双边贸易额每年高达七千亿，中国是美国利害攸关的重要贸易伙伴。中华人民共和国目前正在经历经济严重低迷的阶段，而美国市场分析师也发出警告称，市场衰退的风险正在与日俱增。

尽管华盛顿和北京之间仍唇枪舌剑互不相让，但面对危机，中美两大国却比以往任何时候都更需要对方。这一点在雷蒙多的访华行程中得到了充分体现。她在努力促成美国飞机制造商波音737客机在被迫中断多年之后重新向中国供货。2019年两架波音737 Max机型因系统故障发生了坠机事件，如果中国能够重新发出订单，将会给波音带来丰厚的收益。

8月29日，中国总理李强会晤了来访的美国商业部长雷蒙多。

8月29日，中国总理李强会晤了来访的美国商业部长雷蒙多。

波音的例子说明，虽然即将展开的总统大选中，民主共和两党又会展开一场谁对中国更强硬的竞赛，但除非万不得已，美国人还是难以舍弃中国市场。"

评论指出，中美两国的紧张关系仍会继续下去，白宫不会改变在事关国家安全的领域继续遏阻中国的政策，而北京也在不断加强对台湾的文攻武吓，并出台了针对美国公司的限制措施。

"就目前而言，华盛顿似乎正在执行双管齐下的对华战略：政治高层摆出强硬姿态，而较低层面则采取务实态度。当然，雷蒙多的温和表态也许很快就会被强硬措辞所取代。但就目前而言，中美双方已经就最低限度的务实态度达成了共识。双方都希望在一些特定领域开展合作，更确切地说，他们也必须开展合作。"

西方对中国市场高度依赖的同时，中国也同样离不开来自西方的投资和技术。为了遏制西方企业减少在华投资以及外籍技术人员离开中国的趋势，中国决定延长针对外籍人士的税务优惠政策。《每日新闻》网站报道称：

"北京德国商会总干事希尔德布兰特（Jens Hildebrandt）表示：'这对在华企业来说，无疑是一个好消息。因为如果没有税务优惠，缴税负担很可能会直接增加五到六位数。'除此之外，中国政府有关对外资企业提供帮助的承诺已经开始得到部分兑现。'这一点至关重要，面对当前低迷的市场氛围，经济界急需得到这样的信号。'

欧洲驻华商会也认为，北京延期税务优惠政策的决定是一个利好消息，将帮助更多外籍人士携带家属前往中国就职。来自德国商会的数据显示，仍聘用外籍员工的在华德企中只占70%，而欧盟商会甚至认为，新冠疫情期间已有50%的欧洲雇员离开了中国。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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