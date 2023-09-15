德语媒体："去风险"的风险

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，冯德莱恩的强硬对华立场，想必会赢得美国人的赞赏，但在欧盟内部，有关对中国电动车展开反补贴调查的计划却引起越来越多的质疑。这篇题为《冯德莱恩的对华路线正在失去支持》的评论写道：

"冯德莱恩领导下的欧盟计划对欧洲敏感企业的在华投资实施政府管控，她解除了同一些通讯公司的合同, 因为这些公司使用了来自中国的网络部件。布鲁塞尔一度甚至还讨论过，是否应对那些违反欧盟对俄制裁规定的中国企业实施处罚。

而冯德莱恩新宣布的一项计划无疑是影响最为深远的：为了保护欧洲工业免受中国廉价产品的威胁，冯德莱恩已经为对中国电动车征收更多关税铺平了道路。显然，冯德莱恩正在试图重新大幅调整欧盟的对华商贸关系。即她所说的'去风险'，降低对华关系中的经济和政治风险。

然而，越来越多的迹象显示，去风险本身也暗藏风险。冯德莱恩就面临着失去欧盟主要国家支持的风险。"

评论指出，对于德国的汽车企业来说，制止来自中国的不公平竞争固然是件好事，但中国可能出台的反制措施则更令他们担忧，毕竟中国是大众、宝马和奔驰等一众德国车企最重要的市场。

"冯德莱恩似乎更倾向于向巴黎和华盛顿看齐。美国人希望拉欧洲人共同打造抗中联盟，而法国人则认为实施一定程度的贸易保护主义是让产业政策成功的法宝。毕竟法国的汽车品牌雪铁龙和标致主要聚焦欧洲市场，得罪中国对这些企业无关痛痒。

迄今为止，面对地缘政治的紧张关系，冯德莱恩成功地保持了欧盟的团结。但她新推出的对华方略显然有些操之过急。惩罚规避制裁令的中国企业的计划无法达成共识，有关投资管控的新计划，前景也不容乐观。

默克尔时代近乎讨好乞怜的对华政策，当然不应成为榜样。但冯德莱恩如果不想失去欧盟成员国的支持，那么她的政治导师默克尔的审慎态度有时还是值得学习的。"

《经济周刊》的评论也对冯德莱恩的反补贴调查持怀疑态度。

"一旦欧洲真的对中国汽车征收新关税，后果有可能会令以德国汽车制造商为主的一系列企业感到非常不舒服。布鲁塞尔有消息称，德国政治家们已经受到威胁，如果欧盟胆敢对来自中国的电动车、绿色气候保护技术以及5G手机实施贸易壁垒，中国将会封闭本国市场。

有一点是不容否认的：中国的汽车工业确实得到了政府的高额补贴，欧洲市场上的竞争也可能因此被扭曲。但为此而引入保护性关税，却显然是一个错误的回应。欧盟和各成员国政府应当帮助本土汽车工业，使他们以良好的生产环境、适当的能源价格以及可靠的管控措施来奠定长远规划的基础，为他们的全球竞争力提供保障，从而使他们即使面对不公平补贴的产品，也能立于不败之地。

如果这一切都不能奏效，届时欧盟还可以平衡进口关税：中国向欧盟产品征收15%的关税，而欧盟的关税则为10%。中国人想必也很清楚，这种状况并非永远一成不变。"

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