德语媒体：原材料和足球队都要留给中国人

（德国之声中文网）"中国在重要原材料市场领域拥有举足轻重的地位。这一事实在新冠疫情危机的当下则很致命，因为中国可能更多地选择自用，其结果是：德国等贸易伙伴的（原材料）输送面临威胁"，德国《焦点》杂志网络版4月9日的一篇文章在开头这样写道。

文章表示，德国原材料局（DERA）的调查显示，鉴于新的政治要求以及新冠疫情危机的影响，中国未来可能减少对德国等国的原材料供应，而这或造成" 德国工业原材料供应受影响，同时在更高质量的工业材料和工业产品领域的生产竞争变得更加激烈"。

面临这种情况的不仅仅是德国。文章提到，被欧盟列为"关键"的27种原材料中，17种的最大生产国是中国。德国原材料局的专家表示，"这种供应依赖性导致在遇到新冠危机或者工业政策突然生变这种情况时，会出现供应短缺"。

"另一方面，（中国）更多以提升环保标准为导向、减少破坏气候的采矿业出口，则可能带来新的出口机会。"文章援引调查报告撰写者周云（Yun Schüler-Zhou）称，这对德国工业而言，既是机遇也是风险。"此外，中国公司认识到，原材料可持续性的供应为良好的业务关系提供了重要前提。"

文章写道，中国人为造成原材料出口紧缺的现象"以前就曾出现过"，德国原材料局推测，中国过去5年里对钴、锂等高科技金属的需求增长了10％以上，与此同时，许多国家仍然非常依赖于中国的原材料供应。

瑞士足球俱乐部的"新生"

来自中国香港的企业收购了瑞士老牌足球俱乐部，引发该国媒体关注。《新苏黎世报》4月9日的一篇评论文章写道 ，在卖给中国后，再也没有从前那个苏黎世草蜢（缩写为GC）了。"在历经17年苦苦搜寻后，苏黎世草蜢终于找到了新金主--来自香港的冠军联盟香港控股有限公司（Champion Union HK Holdings Limited）。该公司接管了苏黎世草蜢大部分的股份，并立即更换了管理层。"

文章表示，该足球俱乐部一直将自己视为苏黎世商业自由主义的分支，"……而在4月9日，该足球俱乐部经历了从未有过的转折，也算是一种归零的时刻"。过去数年，中国企业在瑞士的投资收购超过500亿美元，但涉猎足球队却是第一次。苏黎世草蜢现在有了新的生存机会，但也面临充满未知数的未来。

作者Flurin Clalüna写道："就像其他的企业收购一样，对于这笔交易人们也会问：这究竟是好消息还是坏消息？来自中国的资金总别有一番滋味，散发着共产主义、专制主义和陌生的气息。当中国投资人一股脑涌入欧洲的图像传来时，人们心中升起恐惧，也掺杂着偏见。"

在苏黎世草蜢这起收购事件中，这种担忧可能更大，人们的感触可能还更深。文章表示，"毕竟，当一个球队被出售时，发生变化的不仅是资产负债表和球员的市场价值，同样位于谈判桌的还有情怀和价值观。"

文章此后也聚焦收购苏黎世草蜢的香港公司，称这家不太出名的公司可能与中国复星集团有关联。而这家公司究竟会于10年承诺期限内在苏黎世草蜢身上投入多少资金，目前还是未知数。

"尽管有诸多不可测因素，但这桩交易能够走到签字这一步还是一条了不起的消息，特别是考虑到该俱乐部此前涉及收购方案的失败历史以及新冠疫情危机的现状。"在过去17年里，瑞士方面的出资方已经越来越不愿意为这个不成功的球队买单了。"因此，现在也不应该有人为苏黎世草蜢成为'中国分支'而惊讶或者抱怨。"

文章在最后写道：有一点很清楚，中国人收购苏黎世草蜢，不是因为欣赏其理念，而是要让其在商业上、在俱乐部模式上取得成功。"苏黎世的老球迷们可能有一颗草蜢心，但在中国，没人知道那是什么。"

观看视频 02:41 分享 新冠病毒， 德企的巨大挑战 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3Z6WH 新冠病毒， 德企的巨大挑战

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。