德语媒体:厄齐尔的言论自由 阿森纳的可悲姿态

(德国之声中文网) 汉堡出版的《图片报》以"干得好，厄齐尔"为题，刊发评论指出，2018年因与土耳其总统合影而闹出轩然大波、最终与德国国家队乃至德国决裂的厄齐尔，这次终于在政治问题上站对了队。

"他为正在中国遭迫害的穆斯林发声，将矛头对准了北京的共产党专制政权，丝毫不顾及自己雇主阿森纳队的商业利益，后者已经与厄齐尔的言论划清界限。"

"相比对经济强国中国之侵犯人权现象视而不见的许多德国政界高官、企业高管(比如大众汽车总裁迪斯)，厄齐尔展现出了更多的勇气。而中方对厄齐尔言论的回应，也再次证明，中国视言论自由等民主价值观如粪土。"

柏林出版的《每日镜报》则刊评认为，阿森纳队也有言论自由，但是球队此时与厄齐尔切割的做法却谈不上是什么观点，而是向经济利益折腰。

"这些天，阿森纳球迷的日子前所未有地艰难。而且，这和球队本赛季球场上的表现无关。阿森纳队只是出于担忧激怒中国市场，就与厄齐尔的言论保持距离，这种反应真是可悲。厄齐尔指出了维吾尔人正在受压迫，还指责穆斯林世界对此的沉默。他是在球场之外发表了这些言论。可是阿森纳队却想在中国开设连锁主题餐厅、赚取高额的电视转播费，由此导致自己能被他人勒索。这真是可耻。"

"球星厄齐尔必须有权发表自己的看法，不管这种看法是否讨人喜欢。同样地，他也必须能容忍其他的观点。可是，阿森纳队的这种偏执，也称不上是什么观点，而是毫无立场、毫无道德原则的屈从。"

2018年世界杯前 厄齐尔与土耳其总统埃尔多安合影 引发德国舆论口诛笔伐

《时代周报》网站刊发了一篇题为"金钱击败立场"的评论，指出在资本主义统治的体育界，厄齐尔这样敢于参与政治话题的运动员注定不受待见。

"大球队总是一再声称，他们致力于为打造一个更美好的世界做出贡献，并努力展现自己的进步理念。可是一旦涉及到金钱利益，他们立刻就折腰。没有人想陷入NBA休斯顿火箭队的境地：从最受中国市场欢迎的俱乐部直接跌落为千夫所指，只因为球队经历莫雷敢于在推特上支持香港示威者。立场总是有代价的，其代价之高昂，往往能让人不再想展现立场。"

"对于那些想介入政治话题的运动员而言，这可不是什么好消息。比如正在卡塔尔举行的足球世俱杯、2022年的卡塔尔世界杯、2022年的中国冬奥会。在很多地方都有问题。而那些愿意指出不公之处的运动员，最迟在厄齐尔事件后就必须担心，自己的雇主可能会进行切割。因为对于球队而言，全球市场的高额经济利益在必要时可以比运动员的勇气更加重要。"

"这些运动员本可以运用他们的充足影响力来切实推动政治或社会的改变，因此，他们遭到禁言，是相当可惜的一件事。今后，我们谁都别对运动员外交辞令般的公关言论感到不满。"

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