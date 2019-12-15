德语媒体：厄齐尔与一场取消转播的球赛

（德国之声中文网）《柏林日报》题为"厄齐尔--一个政治人物"的文章写道："英超在中国非常受欢迎，是遥居首位最受青睐的外国联赛，据称半数以上的中国足球球迷都是某一个或多个英国球队的粉丝。中国的直播服务商PP体育以三年7亿美元的价格购买了转播权。"

"上周日伦敦阿森纳与降到第三位的卫冕冠军曼城的比赛，看来不得不放弃世界人口最多的国家的球迷。原因是：厄齐尔在社交媒体发的一条帖子。"

"这位阿森纳的德国前国脚在Instagram和推特发表了一则声明，抨击对维吾尔人的迫害和穆斯林国家的沉默。"

文章写道，这件事情是如此棘手，从厄齐尔雇主的反应就能看出来。"阿森纳俱乐部宣布与这位雇员的表态保持距离，称根据俱乐部规定，球员不应从事政治活动。"

文章写道，阿森纳的表态恐怕也有经济上的考虑。"中国是英超最大的海外市场。从本赛季生效的电视合约显示，足球在亚洲能赚多少钱。阿森纳与中国也有业务关系，这包括：一家中国科技企业是其赞助商，阿森纳在中国还经营自己的体育酒吧。"

文章写道："围绕厄齐尔声明的讨论再次证实，政治与体育的联系多么紧密--以及当言论自由与经济利益冲撞时，会发生怎样的矛盾。与这次的事情相似：10月初，NBA休斯顿火箭队经理莫雷（Daryl Morey）表示支持香港示威者。中国反应愤怒，美国篮球联赛在恐慌中让莫雷收声。"

《法兰克福汇报》题为"转播取消"的文章写道："厄齐尔和他的社交媒体团队恐怕清楚地知道，他们所发的帖子会引发一场雪崩。"

文章写道："联合国观察员指责中国领导层严重侵犯维吾尔人权。……他们称有超过100万维吾尔人和其他少数族群被关押在类似监狱的再教育营里。11月，国际调查记者同盟将所得到的内部政府文件曝光，其内容指向这些再教育营的真实性。中国称这些文件为伪造。……德国、美国、英国等20多个国家发表联合声明，呼吁中国与'任意拘押维吾尔人及其他穆斯林群体成员'保持距离。哥廷根受威胁民族协会表示，支持厄齐尔对伊斯兰国家就维吾尔人权受到严重侵害保持沉默的批评。"

文章写道："据《卫报》报道，阿森纳俱乐部在中国平台微博上表明立场。该报认为，阿森纳首先是希望保护在华商业利益。支持这一说法的理由是：上周英国议会下院选举当日，西班牙籍的阿森纳球员贝莱林发表一则推特，使用了'FuckBoris'的标签--所指的是保守党首相鲍里斯·约翰逊，阿森纳俱乐部并未公开表示保持距离。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点