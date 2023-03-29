 德语媒体：危险的游戏 | 媒体看中国 | DW | 30.03.2023

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德语媒体：危险的游戏

上周举行了国会听证会之后，美国政界全面禁止TikTok的呼声变得比以往更高，这里既有数据安全的担忧，也有政治角逐的考量。那么，德国和欧盟是否也会采取类似步骤呢？

USA Das Weiße Haus verbietet TikTok auf Regierungsgeräten

（德国之声中文网）《时代》周报发表评论称，尽管社交平台TikTok有刺探记者、删除敏感政治内容的不良记录，但禁止这款软件，仍然不是德国应当考虑的选项。这篇题为《危险的游戏》的评论写道：

"去年十二月，商业杂志《福布斯》报道称，TikTok一直在跟踪几名记者，因为他们正在对该公司展开调查。TikTok的内部调查人员将记者的位置同本公司可疑员工的位置进行比对，以查清他们是否曾经会面。TikTok后来解释说，这是个别管理人员的过激行为，并不符合公司宗旨。但这种说法似乎显得苍白无力，毕竟长期以来TikTok给外界营造了这样的形象：对员工和用户缺乏信任，对事实真相也是根据需要有所取舍。"

评论作者Ann-Kathrin Nezik 认为，尽管如此，美国的相关讨论也不应在德国和欧盟引发连锁反应，毕竟禁止TikTok未免过于激进。作者为此罗列了三条理由：

"首先，TikTok只是一个社交平台，而不是敏感基础设施。涉及敏感设施的案例有很多。几年前，中国通讯供应商华为一直试图让其组件进入德国的5G网。此举引发了不安，因为这样一来，中国就有可能获得切入德国移动网络的通道，但并没有证据能够证实这种担忧。不过，这种风险一旦被坐实，其危害性之大，远非TikTok可比。毕竟后者只是一个充满了模仿秀、歌舞表演和其他娱乐视频的App而已

其次，在这个平台里，确实有未成年人相互鼓动做一些极其危险的勇气测试，也有人在这里散播仇恨和煽动性言论。但遗憾的是，有这些问题的绝非仅仅TikTok一家社交平台，而且这些问题更不会随着TikTok遭禁而销声匿迹，想必很快就会出现新的平台，供人们发泄不满。要是真心想保护青少年，就应当在传媒教育方面多下功夫。

第三，迄今为止，并没有证据显示TikTok在有系统地窃取用户数据，并将这些数据移交北京当局，甚至交给中国共产党。德国是一个法治国家，同中国这样的专制国家有着本质的不同。因此，德国应对自己高标准严要求，只有这样才能捍卫其为民主自由发声的角色。简单粗暴的禁止TikTok，将是对言论自由的严重干涉。只有找到TikTok危害国家安全的确凿证据，对其实施禁止才是合情合理的。"

周二，欧盟27个成员国通过了"反制裁法"，至此，欧盟遭到来自第三国的经济制裁时，就有了快速反击的武器。《商报》就此写道：

"尽管这项法案并没有提及任何国家的名字，但其矛头显然直指中国。2021年，由于允许台湾开设名正言顺的外交代表机构，北京对立陶宛实施了经济封锁。中国视台湾为其领土的一部分，极力阻挠对台湾任何形式的国际认可。

驻立陶宛台湾代表处开设之后，北京对立陶宛实施了严厉的经济制裁。

驻立陶宛台湾代表处开设之后，北京对立陶宛实施了严厉的经济制裁。

此后，中国禁止进口任何立陶宛商品，其他欧盟国家的产品如包含立陶宛配件，也会受到影响。欧盟委员会对中国的禁运措施进行了强烈的谴责，并在世贸组织提起了上诉。

但是在欧洲人看来，世贸组织的相关规定远远不足以防范来自外国的威胁勒索。欧盟议会贸易委员会主席朗格（Bernd Lange ）表示，有了这项新法规之后，欧盟未来就将可以实施强有力的反击。他表示，有些国家将对外贸易当作政治武器，这样的例子数不胜数。朗格说，除了中国之外，'我们的盟友美国'也曾发出威胁称，一旦欧盟引入数码税，美国就会启用惩罚性关税。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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