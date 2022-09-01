德语媒体：危险的对抗式语境

（德国之声中文网）《商报》发布客座评论称，大国之间激烈抗争营造出了一种对抗式的语境，在这种语境中，中国被描绘成了敌人和威胁。评论认为，西方出于对丧失全球影响力的担忧，正在以道德优越感和制度抗争为借口，推动经济的脱钩。这篇题为《危险的对抗式语境》的评论写道：

"（德国企业的）在华业务也可以成为推动去碳化进程的施压手段和检测标准。供应链的去碳化进程只能通过企业的内部运作以及企业间的相互协作来实现。对抗气候变化应当成为外交政策的优先选项，政治家们也必须告别那种基于地缘影响力和操控别国的权势思维。

撤出中国的想法是非常危险的，因为这有可能会带来经济的没落和社会的动荡。我们的幸福生活并非从天而降，而是在很大程度上得益于同中国的贸易关系以及在中国的投资行为。而在中国，这种互动也使数百万人得以告别贫困。中国现在是、将来也仍是一个重要的市场，并且也正在演变成重要的革新技术发源地。

这一市场也是德国就业岗位的保障。德国大众的很多工作岗位都直接或间接同其中国业务有关。大众公司三十亿欧元的的中国运营收入也为该公司的在欧投资以及电动车转型提供了帮助。与此同时，大众公司也在进一步扩展其美国和南美洲业务。但无论如何，中国都是德国最重要的贸易伙伴，这一点中长期内也不会发生变化。"

客座评论作者Georg Kell 是大众公司可持续发展委员会的发言人，他认为，企业不能也不应当履行国家的职责，而价值观和人权更不应当成为政府向企业施压的工具。评论写道：

"人权首先是对人的保护，企业从特定区域撤出的唯一理由应当是，关闭工厂会给工人带来好处。

西方企业只有在新疆开设工厂，才能在当地体现这些企业的价值观。因此开设工厂的好处要远远大于撤出工厂，而且也应考虑对当地工人产生的影响。

除此之外，西方占据道德高地的想法也是完全错误的。当代欧洲政治家们基本都没有经历过贫困和战争。作为这一幸福一代的成员，我们都应该感到庆幸。但是，将我们的经历强加于他人，则显得傲慢和粗鲁。毕竟每个国家、每种文化都有其独特的历史，也都面临着各自的挑战。"

本周一，中国官方指责美国发起网络攻击，目的是窃取中国的敏感数据。柏林出版的《日报》就此写道：

"在西方鲜为人知的是，北京也对美国有着类似的指控。中国称，美国一直在对中国能源和网络公司进行间谍活动。周一，西北工业大学遭遇网络袭击的事件立即成了中国外交部新闻发布会上的重要话题。外交部发言人毛宁表示，美国的行为'严重危害了中国的国家安全，美国应立即停止窃取其他国家机密的行为。"

社交媒体上，西北工业大学遭受网络袭击的新闻也立即成为热门话题。截至周一晚间，相关关键词已在微博上被点击超过四亿人次。很多中国网民表示，今后将放弃使用苹果手机。

有些网民对美国表示出强烈愤慨。一名网民写道：'事实再一次暴露出美国的真实嘴脸。美国才是网络不安全和不稳定的根源。'另一名网民写道：'我们应当保持警惕，保护自己。'"

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