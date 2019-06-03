德语媒体：危险的大国博弈

(德国之声中文网）1989年中国学生民主运动遭血腥镇压三十周年之际，柏林的《每日镜报》发表文章，回顾了当年席卷全中国的抗议浪潮，也分析了这场运动对日后中国所产生的影响。这篇题为《严格监控下的安定》的文章写道：

"中国官方完全没有对当年死难者的悼念活动。按照官方的说法，当时发生了反革命暴乱，政府采取果断措施恢复了国家的安全和稳定。中国国防部长魏凤和周日在新加坡一次安全会议上表示，政府当年采取的措施是正确的。围绕89年这段日子的话题在中国被列入禁区，与此相关的词汇都会受到严格的网络审查。

...网络审查极其成功，以至于中国的年轻一代完全不知道'六四'是怎么一回事情。《纽约时报》曾经报道说，极为荒唐的是，年轻的网络审查员必须接受有关六四事件的培训，以便他们能够在网上清除相关的内容。"

文章援引中国问题专家的话写道，中共新一代领导人重新评估"六四"事件的可能性微乎其微，因为他们的政权正是基于当年的血腥镇压。但六四事件对中国的深远影响却不容忽视。文章写道："

"1989年的'六四事件'正是我们现在所看到的中国国家资本主义发展道路的起点。大屠杀之后，中共同民众达成了一项不成文的交易：我们允许你们致富，你们则不许闹事。此后中国发展成为世界上第二大经济体，数以亿计的中国人摆脱了贫困。随着经济实力的增强，中国的政治影响力也在不断扩大。一个新的两极世界正在形成：中华人民共和国对阵美国。当前的中美贸易战只是未来世界关系的一个先兆。

89年“六四”事件成了中国的禁忌话题。

（同三十年前相比）中国政府的专制本性丝毫没有发生变化，相反，其管控一切的欲望却与日俱增。除了2000年前后一段短暂的宽松期之外，随着习近平2012年接管政权，政府的压制和监控变得近乎疯狂。在奠定了终身制地位的习近平的领导下，新闻审查的范围越来越广，言论自由不断下降，公民社会的活动空间变得越来越窄。多年来，国内维稳的支出甚至超过了军费。当前，中国共产党的主要斗争目标是宗教，天主教堂被拆毁，藏人被搬迁，其文化受到限制。而新疆的局势最为严峻，据联合国的估测，这里有大约一百万维吾尔族穆斯林被关进了再教育营。"

过去数十年以来，美国一直是经济全球化进程的主要动力。而美国的高科技行业更是对国际化的生产链条情有独钟。苹果公司就是一个鲜明的例证，其产品说明上都写有这样的字样："加州设计"以及"中国组装"。然而，随着对中国技术企业华为前所未有制裁行动的开始，美国显然已经对这一世界秩序产生了怀疑。而中国的强硬回击，更使局势变得异常复杂。德国《商报》的社评认为，中美强力抗争之下，受损最严重的有可能将是欧洲的企业。这篇题为《危险的大国博弈》的评论写道：

"美国商业部将华为列入黑名单。美国公司因此不得再与华为有任何生意往来，除非得到特别许可。一系列芯片生产企业已经开始执行禁令。这样一来，华为组装出的电子产品能否正常运作就成了一个问题。软件公司也开始同华为保持距离。谷歌宣布，今后同华为的合作将有所缩减。微软和脸书等美国公司也可能采取同样的步骤。

一个没有配置全套软件系统的智能手机、平板或笔记本电脑几乎是没有人会购买的。如果美国全面运用其市场威力，作为国际企业的华为可能将被毁于一旦。

即使本土经济为此蒙受损失，华盛顿似乎也在所不惜。去年华为向各大供应商购买了价值700亿美元的货物，而其中支付美国供应商则达110亿美元。"

美国政府针对华为的禁令，也使德国企业受到影响。除了英飞凌等芯片企业外，德国的一些电信运营商也会因为同华为签署了长期供货合同而受到影响。评论写道，两个在经济全球化进程中受益最多的超级大国开始对全球化产生了动摇。评论称：

"美国总统特朗普的表述令人联想到冷战。他的立场中可以看出要把世界划分为两个阵营的想法。而北京作出的回应也同样强硬。今天美国快递公司FedEx被调查，明天可能会轮到其他美国企业。而这样做的目的可能是要对华盛顿发出威胁。

中国有句老话，叫做杀鸡儆猴。调查FedEx可能只是一个警示信号。加拿大逮捕了华为首席财务官孟晚舟之后，中国逮捕了三名加拿大人。其中包括前外交官康明凯（Michael Kovrig）。加拿大外交圈人士称，在没有正式起诉的情况下，康明凯已经在24小时不间断照明的牢房里被关押了170多天。

在中美这场博弈中，欧洲公司只会是失败者。世界经济萧条，出口型企业就会遭殃。尽管这些公司对超级大国间的较量并无任何影响力，但却不得不为此付出代价。现在唯一的希望就是，特朗普和习近平能够在本月底的G20峰会上为缓解争端找到答案。"

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