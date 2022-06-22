德语媒体：危险的友谊

（德国之声中文网）德国《世界报》周五（6月24日）聚焦中俄关系，发表文章"一段危险的友谊（Eine gefährliche Freundschaft）。在文章作者Christina zur Nedden看来，现在的中俄关系比以往任何时候都紧密，这一新的联盟对于西方而言越来越具威胁性。文章从习近平69岁生日当天（6月15日）与俄罗斯总统普京通电话说起，"自俄罗斯进攻乌克兰以来，这两名独裁统治者之间的关系一直备受关注。这是自俄罗斯2月入侵乌克兰以来，习近平和普京第二次通电话。不出所料，习近平在上周三的谈话中再次表达了他对俄罗斯入侵的理解。作为回应，普京在新疆、台湾和香港等问题上向中国表示同情。他说，俄罗斯反对'外国干涉'中国的'内政'，正如中国官方反复强调的反对以任何形式干涉他国内政。"

《世界报》的这名记者还注意到，在涉及乌克兰时，习近平一如既往地没有使用"战争"或"侵略"等字眼，而是称其为"乌克兰问题"。文章分析："这次通话发生在中国就台湾独立问题向美国发出战争警告的几天之后，因此对西方来说似乎更具威胁性"，"多年来，中国的政客们一直在拉拢俄罗斯的政客。在习近平的领导下更是变本加厉。"

友谊有上限？

"就在中俄关系比以往任何时候都要牢固的同时，中国与西方的关系日益趋紧"，《世界报》继续写道："然而，中国（尚）无法承受与西方关系过度紧张的后果。瑞士苏黎世联邦理工大学安全研究中心学者卡尔森（Brian Carlson）在接受该报采访时表示："中国不会向俄罗斯输送武器或帮助莫斯科规避制裁，因为北京由此可能面临次级制裁。"

卡尔森指出，中国和俄罗斯虽然正在加强其经济关系，但中国在高科技领域仍然依赖西方，并希望避免制裁。此外，乌克兰的战争对中国有利，因为"俄罗斯给欧洲制造威胁，由此分散了美国对中国的注意力"，卡尔森如是说。

未来的挑战

《世界报》的文章接着指出："中国人担心，如果中国失去俄罗斯的支持，则很可能要独自面对国际敌意。在中国看来，俄罗斯的失败和普京的倒台将是最糟糕的情况。"

中俄关系专家卡尔森向该报分析："两国有一个共同愿望：反对美国超级大国和基于自由主义政治价值观的国际秩序"，他认为，习近平和普京有类似的治国理念：两人都抵制国际社会对其非民主治理模式和恶劣人权记录的批评。

《世界报》的文章最后总结："两位领导人之间的亲密友谊将在未来几年对西方世界构成外交、经济和安全挑战。中国和俄罗斯将在国际层面上共同破坏自由主义的政治价值观。维护基于规则的世界秩序将受到威胁，在欧洲和亚洲发生两线作战的危险也会增加。"

"以贸易促改变"失败？

德国《威悉信使报》周六发表采访文章"'以贸易促改变失败了'（"Wandel durch Handel ist gescheitert"）。这一观点来自不来梅人民银行的董事会主席布劳特乎（Ulf Brothuhn），他在接受该报采访时提及德国对中国的依赖。

采访记者Lisa Schröder在提及欧洲央行11年来将首次加息和通胀问题后问道："决策者应该从这段时间里得出什么结论？"。布劳特乎回答道："我对政界的期望是，思想上没有封锁。我们现在清楚地面临着以下问题：作为一个自由民主的世界，我们真的想依赖独裁政权吗？在俄罗斯，我们可以看到，以贸易促改变已经失败。我的预测是：这在中国也会失败。向台湾迈进已不是一个是否的问题，而是一个时间的问题。"

当被问及经济界应该承担何种后果时，布劳特乎表示："我们的汽车工业完全依赖于中国。凯勒纽斯（Ola Källenius，梅赛德斯-奔驰首席执行官）刚刚以嘉宾身份出席了不来梅商业论坛。在中国问题上，他基本上只回答说，中国是世界上最大的销售市场时，我真的目瞪口呆。质疑那里的业务似乎完全超出了他的思考范围。我们的汽车公司最好也能看到中国的实质：最大的独裁国家之一。大集团的公司领导应该意识到并逐渐减少这种依赖性。"

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