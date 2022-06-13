德语媒体：危险的举措

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》报道称，中方有关台湾海峡地位问题的最新表述，虽然并不足以令美国舰只放弃穿越台湾海峡的行动，但双方擦枪走火发生冲突的风险却因此进一步增高。这篇题为《危险的举措》的文章写道：

"中方表述的背后显然是一次战略调整：去年十月，中国曾通过多个渠道敦促加拿大停止军舰穿行台海的行动。参与穿越行动的英法等国表示，这类行动的目的是为了捍卫自由航海权，驳回北京不为国际社会承认的主权诉求，并回应北京对台湾发出的武力威胁。而中国方面则认为，这是上述国家阻遏中国崛起的尝试。

在南中国海上空，相关各方引发误判的风险也在与日俱增。美国国防部长奥斯汀上周在新加坡表示，中方越来越频繁地对外国船只和飞机做出危险动作，这一发展'令人警觉'。加拿大此前表示，中国战机曾以'极不专业和令人不安的方式'逼近一架加拿大侦察机。加拿大方面称，当时这架战机正在执行国际使命，以监督联合国对朝制裁措施的执行情况。中国外交部则对加拿大的说法予以坚决驳斥，'事实是加拿大军机飞跃数千英里来到中国家门口进行骚扰，这架飞机此前曾多次靠近中国领空。'澳大利亚也通报了类似的情况。据称，一架中国战机在南中国海上空靠近澳大利亚侦察机，并释放含有铝箔丝的干扰弹，一部分铝箔被澳大利亚军机的引擎吸入。中方则指责澳大利亚军机靠近了中国领空。"

这类空中近距离接触非常危险。2001年，就曾发生过一起中美军机相撞事件。中国军机坠毁，飞行员丧生，而美国军机则在海南岛紧急降落，被中国军方扣押十天。文章最后写道：

"为了避免未来出现误判，中国负责外交事务的最高官员杨洁篪本周一晚间同美国总统安全顾问苏利文进行了长达四个多小时的会谈。会谈的中心议题是朝鲜局势。来自北京的消息称，双方就今后保持'沟通渠道畅通'达成了共识。"

《商报》报道称，尽管中国官方最新发布的经济数据呈现积极势头，但总体而言，民间和企业界的不安全感仍相当普遍。民众不愿花钱消费，企业则暂时搁置了投资计划。报道写道：

"一名吴姓经济学家表示，提振经济发展的政策将对今年下半年国内需求能否复苏发挥关键性的作用。但他认为，复苏的力度不会很大，因为政府坚持清零政策的前提下，仍有可能不断采取封控措施。这位专家表示，在这种情况下，'消费热情不会得到明显改善。'。政府的提振政策能否奏效，今年下半年即可见分晓。

今年五月，在总理李克强主导下，中国国务院出台了包含33项具体措施的提振经济一揽子计划。包括投资基建、放宽贷款限制、降低赋税以及对购买汽车和家用电器提供补贴等等。

但许多专家对这些措施能否起到促进经济发展的作用表示怀疑，而实现5.5%年度经济增长目标似乎更是难上加难。国际货币基金预计，今年的中国经济增长率可以达到4.4%。美国银行、巴克莱和瑞银等投资银行的预估值则为4.2%，野村甚至只有3.9%。一些中国经济学家更提出警告称，今年要想达到2020年2.3%的增长率难度都非常之大。"

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