德语媒体：危机重重的欧中关系

新冠疫情之后，中国党和国家领导人习近平一向很少出国访问，也正因为如此，此次习近平的欧洲之旅，也就格外引人关注。

（德国之声中文网）欧盟委员会主席冯德莱恩会晤习近平时直言不讳地表示："我们将捍卫我们的企业，我们将捍卫我们的经济。"《南德意志报》发表评论称，既然谈到捍卫，显然是有人发起了攻击。而这里的攻击指的正是中国政府的出口政策，因为中国正在将国内产能过剩的产品以倾销价格推向国际市场，首当其冲的是汽车工业、环保技术以及钢铁等领域。这篇题为《面临危机的中欧关系》的评论写道：

"长期以来，欧盟一直难以痛下决心，但冯德莱恩现在的这番表述足以说明，欧盟委员会将不会继续容忍不平等的贸易关系，也将会引入惩罚性关税等措施。而与之相反的是，无论是在此前的肖尔茨北京之行期间，还是此次访问巴黎，习近平的表述都显示出了中国政府重新划分势力范围、打造新世界秩序的坚定决心。习近平期望对他所认为的敌对阵营和军事同盟进行分化瓦解，并借助中国的市场威力打造一个新的政治秩序，以取代西方的战后体系。

而经济政策则是实现这一目标的重要杠杆，习近平借助这一杠杆制造依赖和分裂。他这些天的欧洲之行就为此提供了明显的例证。对于那些希望获得更多'战略自主'（法国）或同欧洲阵营以及美国公开叫板的国家（塞尔维亚，匈牙利），习近平正在极力进行拉拢。

法国总统马克龙自诩高瞻远瞩，想必习近平对他的奉承，也会让他格外开心。但作为一个边境外战火纷飞，自家阵营内又面临右翼专制主义威胁的欧洲人，马克龙也不得不对中国的分化企图心有余悸。马克龙显然已经意识到了自己所处的两难境地，否则他就没必要邀请冯德莱恩共同参加会晤了。"

法国总统马克龙在爱丽舍宫迎接中国党和国家领导人习近平到访。 图像来源: Kiran Ridley/Getty Images

评论指出，在中美两大经济体的竞争夹缝中，欧洲和马克龙只有强化自身，才能具备抵挡诱惑的能力。

"对中国进口商开展反倾销调查似乎已经在所难免，而此举有可能会引发后果无法管控的贸易战。欧洲人的唯一期望就是启动现有的国际争端解决程序，但习近平却正在努力取消这一程序，而美国对此也越来越漠不关心。

习近平开始了示好之旅，而这恰恰是其扩张性贸易政策的一个组成部分。"

《莱茵邮报》发表评论称，欧盟委员会主席冯德莱恩有关"捍卫欧洲经济"的呼吁来得恰逢其时，但要付诸行动却绝非易事。评论写道：

"要想采取行之有效的捍卫行动，欧洲还有一些欠缺之处：首先是缺乏团结精神，马克龙期望能够对接受补贴的中国电动车征收惩罚性关税，但德国总理肖尔茨却担心此举会引发北京的反制措施，从而重创德国汽车工业。一旦涉及到大众等德国公司的生意，德国对法国的团结友谊也就到此为止了。而习近平此次欧洲之旅的行程安排就是分化瓦解的象征：法国之后，他将继续前往亲俄国家塞尔维亚和匈牙利。中国正在对上述两个不大认同法治原则的国家进行大举投资。

其次是缺乏坚持到底的决心：德国政治家总是喜欢高举道德大旗，义正词严地批评中国的人权记录、不公平的贸易实践以及中国向俄罗斯提供战争物资的行为。但德国的生产和消费层面却完全是另外一幅光景：对德国消费者来说，廉价的中国手机要比公平的游戏规则更为重要，对德国工业界来说，来自中国价格优惠的前期产品更是不可触碰的底线。呼吁同中国脱钩显然是幼稚的，但只要德国人的思维能够突破汽车工业的局限，那么，去风险完全符合德国的根本利益。毕竟新冠疫情和俄罗斯天然气的例子已经充分显示出，陷入经济依赖是何等的危险。“

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