德语媒体：危机不会消失

（德国之声中文网）杜塞尔多夫出版的《商报》刊登题为“债务陷阱中的中国”的分析文章，介绍了中国目前经济增长缺乏动力的一个重要原因——地方政府的债务危机。

“几十年来，中国的许多地方和城市举债过度。人们大量贷款，建造公路和剧院、博物馆、火车站、机场等面子工程——其中一些的规模在德国都算得上是大型机场了。在这一意义上，地区之间展开了一场基建赛跑。外国访客每每惊讶于中国这个经济奇迹之国的这些成就。然而很多东西可以说是建立在债务基础上的，这些债务现在看来可能无望偿还。

因为房地产危机让整个系统摇摇欲坠。从前，省级和地方政府主要通过向开发商卖地来筹措资金。对地方来说这样有一个极大的好处：这笔钱他们可以保留，不像其他许多税收先要上缴中央。但自从数十家房地产开发商实际上丧失支付能力后，通过这一渠道已经无利可图。其后果已随处可见。城市和乡镇政府投资减少，企业从其获得的订单也变少了。

降薪、失业和对未来的信心低迷导致国内消费疲软。经济难以走出颓势。对于过去多年一路向上的中国经济发展形势来说，这是一个恶行循环。‘中国以投资为驱动的经济发展模式现在走到了极限’，德国经济研究所（IW）的格洛·库纳特（Gero Kunath）在一份报告中写道。

中央政府现在试图让经济走出这个恶性循环。本周二，中国央行宣布了一系列改革措施，以促进信贷，向银行注入新鲜资本。因为不少省份情况不佳，北京不太情愿采取财税刺激措施，而是更寄希望于货币政策改革。一些专家认为这是不够的。‘这些措施并不能让人信服’，投资银行法国外贸银行（Natixis）的亚洲经济师荷雷罗（Alicia Garcia Herrero）在接受《商报》采访时说，‘危机不会消失。’”

作者列举数据和实例来说明中国政府债务的严重性，并介绍了最近一些地方政府被号召“砸锅卖铁”来盘活资金以摆脱困境的绝望尝试。文章还提到：“国际货币基金组织估计，中国地方政府融资平台（LGFV）的未偿还债务高达60万亿元人民币，约合7万亿欧元，这比德国的国民生产总值还要多。”

北京必须重振消费者信心

瑞士出版的《新苏黎世报》发表题为“北京必须重振消费者的信心”的评论，认为经济增长放缓并非阻碍中国民众消费的首要原因。评论说：“当然，受景气影响的裁员、减薪和就业前景的暗淡尤其让年轻一代不会大手大脚消费，但是让人们不愿花钱的最大原因是望不到尽头的房产市场的危机。”

文章以中秋节中国月饼市场的萧条为例，说明中国民众眼下无心消费。而这与房地产危机紧密相连：

“中国人的信心遭到了重创。这是中国政府必须着力改变的地方：必须重新赢回人们的信任，因为中国的经济危机首先是一场信任危机。目前的形势已如此严峻——中国已陷入通货紧缩，政府不应该再缩手缩脚，即便是涉及非传统的（救市）措施。比如发放消费券就是一种可能，就像新冠疫情期间美国所作的那样。更重要的是，稳定摇摇欲坠的房地产市场。不得已的情况下国家必须购买空置的房屋，目的是向民众释放稳定市场的信号。

政府显得越来越紧张，原因之一是今年5%的经济增长目标看来难以实现。周二中国人民银行和证监会临时召开新闻发布会。央行行长潘功胜宣布，中国将短期贷款利率下调20个基点。此外央行还将下调银行的存款储备金率和存量房贷利率。但问题是，央行尝试这些细节上的货币措施已经好几个月了，但收效甚微。”

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