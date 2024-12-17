德语媒体：印度会成为下一个中国吗？

中国经济陷入了低迷状态，中国同西方的政治关系也在渐行渐远。于是，很多人期望，印度能在经济领域取代中国，毕竟这个人口14亿的亚洲大国在推动全球经济发展方面拥有巨大的潜力。

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，中国在尖端技术以及军事领域的快速崛起，令西方感到不安。欧美同中国在商贸领域的争端此起彼伏，越来越多的西方企业加快了从中国撤离的步伐。与此同时，由于中国内需疲软，西方对中国的出口也在大幅降低。这篇题为《印度能取代中国吗？》的评论写道

“在此背景下，越来越多的人将目光转向了印度。印度也是一个大国，这里经济发展迅猛、内需旺盛，同时还拥有似乎无穷无尽的劳动力资源。今年春季，印度人口已经超越中国。而总计14亿印度人口中，半数以上不足30岁。印度经济正在快速发展：过去几年当中，除了新冠疫情时期，该国的经济增长率一直维持在7%的高水平。



凡此种种，都是非常积极的因素。然而，印度真能像一些人声称的那样，成为下一个中国吗？倘若如此，对印度和西方来说，无疑都是一件好事。不过，对于印度能够重演中国的经济奇迹，还是多几分质疑为妥。印度的确有一些积极的发展：对于西方来说，印度正在成为越来越重要的销售市场。目前，印度大约拥有一亿个年收入超过四万欧元的家庭，其中还包括一些超级富豪。此外，至少在技术领域，印度的生产能力在与日俱增。同其他新兴经济体相比，印度在数码化技术领域的发展令人震惊。印度的软件精英和电脑工程师，在西方也很抢手。”

评论指出，印度总理莫迪2014年刚一上台，就喊出了推动“印度制造”（Make in India） 的口号，这无疑令人对印度即将取代中国增添了信心。然而，现实却令人沮丧，迄今为止，“印度制造”仍只是一个一厢情愿的想法而已。

“同中国所取得的经济成就相比，印度仍有极大的差距。作为人口第一大国，印度对全球经济增长的贡献只有16%，而中国的占比则高达34%。国际货币基金预测，今后五年内，印度对全球经济增长的贡献占比也只会增加至18%而已。中国克服了一系列难题，从而开启了九十年代之后的快速崛起之路，而同样的困难和问题却是印度现在所要面对的。有鉴于此，千禧年过后的几十年里，直到新冠疫情爆发以及房地产泡沫破灭之前，中国一直在全球经济中占据主导地位。

长期以来，印度一直对教育及基础设施建设的投资缺乏重视。图为西部的一所学校。 图像来源: Satyajit Shaw/DW

正如印度经济历史学家亚朔卡·莫迪（ Ashoka Mody）回顾的那样，从18世纪晚期的工业革命以来，没有任何一个国家能够在不对教育、健康以及城市基础设施进行投资的前提下，成为经济强国，并实现广泛的富裕。

过去几十年以来，印度一直拖延对上述领域的投资，或不断尝试以最低成本取得进步。这样做的后果是：印度经济的增长主要来源于金融和建筑行业。信息技术以及与之相关的服务性企业也对国民生产总值做出了大约7%的贡献。这当然是一个巨大的成就。但制造业方面却乏善可陈，出口型工业则更是无从谈起，而这些才是能为数百万印度人提供就业岗位的行业。至于今后这一方面是否会出现改观，人们拭目以待。”

本周一，中国官员在发布最新经济数据时表示，经济局势总体稳定，但“外部环境依旧复杂，内需仍有待提升。”《商报》就此写道：

“此番表述想必也是指特朗普即将在明年成为新一届美国总统这一事实。特朗普已经宣布，将大幅提升针对中国产品的关税。此举很有可能会对中国经济增长的雄心壮志造成重大打击，也将激化中美两大经济体之间的贸易战。观察家普遍认为，中国会在年底前大幅提升工业生产。对于实施专制统治的这一资本主义国家体制来说，做到这一点并非难事，但问题却在于，增长了的工业生产能否持久。

中国党和国家领导人习近平上周宣布，将会在2025年集中精力解决经济问题。而努力的核心则可能是提升内需。官媒新华社报道称，中国领导层明年将提升预算赤字，以便为提振经济提供更大空间。

尽管中国官方并未披露任何细节，但这条消息就足以令国际评级机构感到乐观。例如，穆迪（Moody's）已将中国 2025 年的经济增长预期从 4% 提高到 4.2%。穆迪本周一发布声明称，9月底以来的提振措施将 “减轻美国可能提高关税的影响 ”以及债务和房地产危机带来的风险。中国领导层预计今年将实现5%左右的经济增长，而2025年的增长目标则尚未公布。”

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