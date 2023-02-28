德语媒体：卢卡申科访华的真正目的

（德国之声中文网）《世界报》以"卢卡申科访华的真正目的"为题开篇便写道，许多人认为，白俄罗斯独裁者卢卡申科访华是在执行普京的任务，其实不然，卢卡申科会晤习近平有着自己的议程。

"乍一看，情况似乎非常明了：普京的随从前往北京是为博得主子的欢心。"虽然人们尚不清楚双方交谈的具体内容，但可以肯定卢卡申科此行不仅在于为普京服务。"白俄罗斯独裁者多年来一直在外交上结交更多的伙伴，过去25年里，他在西方和俄罗斯之间试图寻求平衡"。对中国而言，白俄罗斯地处通向欧盟的跳板，"一带一路"项目的北线就通过该国。

"2019年12月，中国曾向白俄罗斯发放了约合5亿美元的贷款，当时正值俄罗斯与白俄罗斯之间的矛盾激化，其原因是白俄国内抗议反对进一步同俄罗斯融合，而卢卡申科默许了这类抗议。中国的贷款给了白俄罗斯很大鼓舞，他们希望象过去那样实施军事合作。"

"中国曾向卢卡申科提供了仿制美国的悍马军车（Humvee），在中方的帮助下，白俄罗斯自己研发了多管火箭发射器Polonez，但炮弹是中国制造，系统也建立在中国A200远程火箭炮的基础上。"

"两年后的今天，白俄罗斯经历了2000年8月对抗议者的血腥镇压，其监狱关押了近1500名政治犯。该国事实上参与了乌克兰战争，并再一次受到制裁。潜在的西方伙伴都在远离卢卡申科，这一背景下，他会对北京提交一份更长的'渴望清单'。除了俄罗斯，中国成了明斯克唯一的伙伴。"

"对中国而言，受到制裁重创的白俄罗斯不具过高的吸引力，最多在外交方面做出姿态承认台湾是中国的一个省份，以及支持中国的乌克兰和平计划。"然而，"去年白俄罗斯宣布将加入中国领衔的'上海合作组织'，以及同中国签署的'战略全天候伙伴关系'也是卢卡申科向普京发出的信号，不论现实怎样，卢卡申科会告诉克里姆林宫的主人：你不是我唯一的恩人，我还有其他选择。"

"向拜登树起中指"

今年，中国有大约150家企业参加了巴塞罗那世界移动通信大会（MWC），这是世界上最大的移动通信博览会。《法兰克福汇报》观察到，西方冲出对中国电信产品依赖的愿望，在这里却感受不到。

"中国人没有想躲起来，他们在博览会的布展占位便是佐证。在Fira Gran Via展馆最显眼的第3大厅，网络设备供应商中兴和手机制造商荣耀互为对角，占据了重要的十字路口，很多客人都要经过这里。根据博览会公布的官方数据，华为在本次巴塞罗那博览会期间，在3个展厅布置了9处展台。这是这家电子巨头在MWC最大规模的一次登场亮相。"

不过，华为展示的产品同以往相比出现很大变化：

"华为曾希望成为领头羊的手机产品，已变得微不足道。美国的制裁实际上将华为的手机业务击成碎片，因此华为本次在巴塞罗那主要展示网络通信技术，这里华为的确扮演了重要角色，博览会期间，华为官宣了5G领域10个新产品和解决方案。而与此同时，欧洲竞争对手被报道的新闻话题却如'爱立信将在全球裁员8500人'，或者'诺基亚近60年来首次更换企业商标'。"

该文引用分析人士斯坦德（John Strand）的话写道，"'华为在巴塞罗那移动通信博览会高光表现，该是向拜登树起的中指，想显示，美国的政策对华为在全球的业务没有影响，其中虚实另当别论'。其实，多年来华为在为美国制裁苦苦地寻求出路，但至少在西班牙，华为可以放心，MWC敞开大门欢迎这位最大的赞助商之一。"

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