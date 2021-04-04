德语媒体：南海岛礁之争

(德国之声中文网）在南沙群岛的牛轭礁一带，目前集结了大约两百艘中国船只。按照中方的说法，这些都是普通的渔船。但是菲律宾和一些国际专家则认为，这是中国海上民兵的先头部队。《明镜》周刊援引美国海洋问题专家埃里克森（Andrew Erickson）的话报道称，上述船只中至少有七艘船在被征调时，曾有中国高级军方人士前往现场。而这七艘船只的行进路线也不同于普通渔船，更像是民兵武装在巡航。这篇题为《岛礁之争》的报道写道：

南中国海的面积相当于地中海的一倍半。所有沿岸国家都宣称对这一鱼产和自然资源极其丰富的海域拥有部分主权。中国则对整个海域提出主权索求，并将南沙和西沙群岛的一些岛礁上建设了海军、空军或导弹基地。中方的举措加剧了中国同美国及其盟友的矛盾。

菲律宾总统杜特尔特本来一直在执行着亲北京路线，但中国的霸道行为却让菲律宾再度意识到了中国的敌意。上周，菲律宾国防部长洛伦扎纳（Delfin Lorenzana）表示，大量中国船只集结牛轭礁是‘军事挑衅行径’，并下令菲律宾空军在该海域展开空中巡航。

周三，美国安全顾问沙利文同其菲律宾同行通了电话，双方就‘密切协商’达成共识。华盛顿和马尼拉之间签有共同防御条约。”

“此后，双方的措辞变得更为激烈：周日菲律宾国防部长洛伦扎纳要求中方尊重2016年得到国际仲裁法院确认的菲律宾专属经济海域。洛伦扎纳说：‘他们没有任何理由在这一岛礁逗留。这些船只必须离开。’”

《明镜》周刊的报道称，菲律宾外长洛钦同中国外长王毅上周举行的会谈显然无果而终，因为一天之后，中国驻菲律宾大使就重申了中方对牛轭礁的主权。文章写道：

尽管全球经济受疫情影响严重下滑，但总部位于斯图加特的戴姆勒公司周三仍宣布，得益于中国市场的强劲增长，奔驰车销量今年第一季度同比增加了五分之一。《世界报》报道称：



“中国是世界上最大的汽车销售市场，奔驰车的销量在第一季度增加了60%。去年疫情初期，此间的奔驰车销量曾短暂下滑，现在则已全面恢复。戴姆勒公司称，中国的季度销量达到22万2520部，创下了新的销售记录。美国市场上的戴姆勒销量也增加了15.5%。不过，在德国本土，戴姆勒的销售业绩则下滑了15.4%。欧洲总体销量则有1.8%的小幅增长。2020年，新冠疫情刚刚爆发时，全球大多数国家的汽车市场完全陷入瘫痪状态。

戴姆勒各车型中，燃油汽车仍最受欢迎。其旗下电动车品牌的销售占比仅为2.8%, 总计一万六千辆。如果加上混合动力型车辆，则包含电动发动机的车辆销售占比则为10%。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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