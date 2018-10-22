德语媒体：南中国海自由通航符合各方利益

（德国之声中文网）启程前往北京前，德国国防部长基民盟政治家冯德莱恩就表达了想对中国年轻人发表演说的愿望。中方满足了她的愿望，不过，在哪儿演讲，对谁演讲当然由中方决定。《南德意志报》以《一声批评》为题报道了冯德莱恩在香山脚下中国国防大学的这次演讲活动。

文章写道："冯德莱恩在'首次来访，甚为荣幸'之类的客套之后，立即开始了适度又明确的批评：'作为印度洋太平洋的交通枢纽，每天都有大约两千艘船只经过马六甲海峡，这相当于全球海运贸易的四分之一。因此，同其它所有商业要道一样，这一海域的自由通航符合我们所有人的利益，绝不应让这里成为争权夺利和领土纠纷的焦点。'马六甲海峡是通往南中国海的门户，过去几个月来，耀武扬威的事件曾在这里频繁发生。

德国防长访华期间参观长城

中国对这一海域的广泛地区提出领土诉求，毕竟这里蕴藏着丰富的自然资源，又是海上交通要道。为了使领土诉求成为既成事实，中国在这里兴建人工岛屿，在无人岛礁上设立军事基地。海牙国际仲裁法庭2016年驳回了中国的领土诉求，但中国领导层对这一裁决置之不理。这已经成为危机隐患。美国国防部长马蒂斯曾表示，他每天早上一醒来，首先想到的就是南中国海，接下来才会想到北约。冯德莱恩在演讲中则强调，必须'依照国际法，而不是依照强权逻辑'为此找到一个妥协方案。"

《南德意志报》接着写道，冯德莱恩演讲结束后，中国国防大学校长接过话筒说到，这是一次内容丰富而精彩的演讲，但由于时间关系就不安排提问了。于是，学生们报以短暂掌声后，列队离开会场。至于他们记住了多少演讲内容，就不得而知了。

上周，一名瑞银UBS工作人员在北京机场被拒绝离境，瑞银总部虽然证实有员工在中国被扣，但拒绝进一步置评。不过，很多分析人士都认为，这是中国政府为制止资金外流而向外国银行发出的警告信号。《法兰克福汇报》发表题为《瑞银员工被扣引发的疑问》的文章。

文章写道："鉴于中国拥有数额巨大的外汇储备，很多人认为中国不会出现资金流问题，其实，这是一个错觉。中国身价五百万美元的富翁们只要将其财产的5%投往境外，中国的资金平衡就会出现严重倾斜。而通过境外投资实现资产多样化，正是很多中国富人们所希望做到的。因为他们不希望将全部身家都置于中国经济发展和汇率波动的风险之下。中国人大举在美国、加拿大、澳大利亚以及近来越来越多地也在德国购置高档房地产就足以说明这一点。一般而言，那些频繁从新加坡、香港、苏黎世以及法兰克福飞往中国的银行顾问们，倒并不是为了教会中国客户如何将资产非法转移至境外，毕竟中国境内提供这项服务的大有人在。而借道香港将资金转往境外是最受欢迎的方法之一。比如将订单金额写成实际货款的数倍，差额最终会被存入境外银行，比如瑞银，而这些银行当然也会为帮助资金外流收取一定份额的手续费。

瑞银员工在中国被禁止出境

也许，这次扣押瑞银女工作人员，矛头并非针对瑞银本身，而只是中国反腐机构锁定了瑞银的某位客户。但中国政府的最终目的很可能是一致的，那就是要制止资金外流。去年和今年，已经有多名中国亿万富豪在中国内地或香港被扣押，甚至被逮捕。"

《法兰克福汇报》写道，这些富豪的共同特点是他们都曾在境外投资，而来自外交圈的消息甚至称，几个月来，一场逮捕潮正在席卷中国的上流社会。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点